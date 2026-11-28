El encuentro tuvo lugar del 11 al 14 de noviembre en el Predio Ferial del Km 432 de la Ruta 8, ubicado en Santa Rosa del Aguaray. Bajo el lema “Del esfuerzo a la grandeza”, la propuesta reunió a productores, empresarios, instituciones y referentes relacionados con el ámbito rural, ofreciendo un escenario para exhibir avances, intercambiar conocimientos y establecer conexiones estratégicas.

Una vidriera para las oportunidades del campo

Durante cuatro jornadas, la exposición ofreció una programación enfocada en mostrar las fortalezas económicas de San Pedro y su entorno. Las actividades incluyeron conferencias, demostraciones, experiencias participativas y presentaciones vinculadas con distintos rubros de la agricultura y la pecuaria.

La incorporación de soluciones tecnológicas también ocupó un espacio destacado, considerando que la modernización de los procesos constituye un factor determinante para elevar los niveles de rendimiento. La utilización de herramientas innovadoras, junto con una gestión eficiente de los recursos, representa una alternativa para responder a las exigencias de los mercados y mejorar las condiciones de competitividad.

A su vez, la concurrencia de diferentes actores permitió compartir perspectivas sobre la realidad del campo, identificar necesidades y explorar posibilidades de cooperación. Estos encuentros facilitan la construcción de relaciones comerciales y favorecen la articulación entre quienes intervienen en las distintas etapas de la cadena de valor.

Respaldo a una actividad estratégica

Mediante el patrocinio del espacio dedicado a la ganadería, Sudameris contribuyó a destacar un rubro esencial para el desenvolvimiento económico paraguayo. La actividad bovina representa una fuente importante de ingresos, empleo y generación de valor agregado, además de constituir un componente relevante de las exportaciones nacionales.

El respaldo a estas iniciativas también brinda la posibilidad de estrechar la relación entre las entidades financieras y quienes desarrollan emprendimientos vinculados con el ámbito agropecuario. Conocer de cerca sus proyectos, desafíos y requerimientos permite comprender mejor la dinámica de esta industria y la importancia de contar con condiciones adecuadas para financiar nuevas inversiones.

Proyección para las economías del interior

La realización de la tercera edición evidencia el interés por consolidar espacios que contribuyan a visibilizar las capacidades de San Pedro y su potencial dentro del mapa productivo paraguayo.

La articulación entre el sector privado, las instituciones y los trabajadores rurales resulta fundamental para impulsar nuevas oportunidades, fortalecer las actividades económicas y promover una evolución sostenida.

Con su presencia, Sudameris ratifica su interés en acompañar propuestas que reconocen el valor de la producción nacional y contribuyen a proyectar el potencial ganadero del Paraguay.