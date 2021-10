******

Obviamente sus defensores dicen que no pasa nada. Pero no puede nomás viajar al exterior... por seguridad. Algo bastante raro.

Pasan los días y la fiscalía de Ña Sanrra sigue sin imputar al farandulero “Re-Necho” y a Hugo Javier por las graves denuncias de supuestos hechos de malversación con fondos de pandemia.

Groseramente realizaban “truchas” licitaciones, con proveedores que apenas tienen para llegar a fin de mes. Felizmente la SET salió al paso para evidenciar cómo manejaban el dinero de los contribuyentes.

Suponemos que la fiscala general aplicará todo lo que está aprendiendo en EE.UU. Hasta ahora es puro vedetismo, solo para que los troll$ del “Nuevo Rumbo” formen fila para felicitarle por su “éxito”.

Obviamente no faltan los “chupamedias” del Ministerio Público.

Para que la gente vea que varios legisladores no le representan para nada al pueblo como suelen pronunciar en sus discursos, ahí está el caso del líbero-cartista “Ancho” Ramírez, quien ahora presentó un proyecto de ley para que se aumente en el orden de 1% el aporte obrero-patronal al IPS.

¡Imagínense! Quiere cargarle cada vez más a los trabajadores formales y a sus patrones con un aumento del aporte. Si es tan sensible al presupuesto de IPS, ¿por qué no presenta un proyecto que elimine los privilegios del sector público? No es tan valiente para eso.

El rabioso diputado cartista Harms parece que no tiene vergüenza de seguir con las sesiones virtuales de su cámara. Siguen cobrando más de G. 30 millones, con beneficios incluido combustibles cuando que el ciudadano “comunacho” tiene que trabajar presencialmente para pagar el buen nivel de vida de estos parlamentarios.

Encima anda haciéndose del simpático en las redes sociales cuando se le reclama presencialidad en su lugar de trabajo: la banca.