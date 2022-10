******

Por ahora, sigue vigente lo que dijo el “extraño del pelo largo”: que su “único líder” está cansado de viajar.

******

Debería animarse y lanzarse a la aventura internacional. No creemos que le detengan en algún aeropuerto. Su abogado nomás es temeroso.

******

Ahora, al profesional del foro no le salen bien las comparaciones relacionadas a la inversión. Para él, comprar un hotel por una suma millonaria en dólares estadounidenses para luego cerrarla, es lo mismo que comprar un lote y no construir aún. Algo no está bien acá.

******

El “carbón mojado” de Santi Peña estará de cama, luego del lapidario informe de la CBI que detalla con meridiana claridad las actividades de su “Patrao”.

******

Es muy flaco el argumento de que ndajeko Marito “le mordió” a HacheCé con los EE.UU. y que por eso le declararon “significativamente corrupto” a su “único líder”. Ni ellos se creen esa historia.

******

Fracasó, por ahora y solamente por ahora, el tratamiento del proyecto de A-Arnaldo Samaniego (oficialista) que pretende “bicicletear” la deuda del fondo de Salud del IPS. Pero ojo que volverán a la carga porque el ente es una “gallina de los huevos de oro” en tiempo electoral.

******

La ciudadanía, especialmente los asegurados, jubilados y familiares, deben declararse “en pie de guerra permanente” para cuidar que no vuelvan a meter mano en los fondos de la previsional. Seguirán surgiendo esta clase de proyectos de ley disfrazados de cordero.

******

Y hablando de disfraces, comienzan a aparecer los candidatos a fiscal general del Estado. En medio de ese lote vienen “las ovejitas” enviadas por sus padrinos políticos.

******

Felizmente funcionarios de la embajada de EE.UU. hicieron una visita al Consejo de la Magistratura para interiorizarse del proceso. Sospechamos que quieren impedir que otro alfil del “Patrao” sea designado.

******

La experiencia que tenemos es nefasta. Menos mal que termina en marzo de 2023. Para esa fecha tal vez concluya el ñembo sumario a la Favole.