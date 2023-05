******

Si KachiBachi se va a Incoop, estamos fritos.

******

Ya se sabe quién será el ministro de Hacienda... no es muy difícil de adivinar. Pero hay cargos muy importantes que aún no tienen candidatos como Interior, RR.EE., Seprelad, BNF, Anticorrupción, las binacionales, cargos de embajadores, etc.

******

Generalmente, cuando asume un nuevo gobierno saca a relucir los “trapos sucios” del que se va. Probablemente, encontremos sorpresas en el “gobierno de la gente” en gastos públicos, contrataciones, licitaciones, viajes y otros menesteres.

******

En el Senado serán compañeros de banca y se verán las caras denunciante y denunciado: Derlis Osorio vs. Erico Galeano. ¿Habrá Cicatriz”?

******

Con razón que “Cachito” dijo que seguirán manteniendo la postura “crítica”, dando a entender que no habrá “unidad granítica”.

******

En los papeles, Peña no solo logra la Presidencia sino también arranca su gobierno con aliados en ambas cámaras del Congreso. Peroooo.... le tendrá que “mimar” y bastante a los de Fuerza Republicana. De lo contrario, se acaba la mayoría propia.

******

Terrible fue la derrota de los chicos del Frente Gua’u. De ocho bancas en el Senado sobrevive una sola, que ocupará Esperanza Martínez, quien apoyó la Concertación Nacional.

******

Richer, Sixto y Kencho intentaron utilizar la figura debilitada de Lugo para su provecho electoral, pero la ciudadanía los castigó duramente.

******

El PLRA deberá urgentemente reinventarse porque esta fue la peor derrota de Efraín. Se mantienen como segunda fuerza pero no muy lejos de la emergente Cruzada Nacional con Payo a la cabeza.

******

A propósito, ¿cómo jugarán sus partidos los cinco senadores de Payo Cubas? ¿Harán oposición férrea, estarán en columna del medio o satélites? El futuro político de Cubas depende de la conducta de sus legisladores.