******

Los inmuebles se valorizan con el transcurrir del tiempo pero las propiedades se deprecian aceleradamente. ¿Cómo es eso? Tal vez los “profesores doctores” del nuevo Ministerio de Economía de “Horror Colorado” puedan descifrar esto.

******

Nosotros los “comunachos”, como decía Charlie Portillo, no logramos entenderlo.

******

Pero ahí no termina la cosa. Los varios vehículos que tiene Erico no cuestan nada. Si es un poco generoso, debería donarle a alguna institución pública. Total no va a perder plata porque en su declaración dice que sus rodados no tienen valor. Algo muy difícil de creer.

******

¡Aaah... y lo más curioso es que se enteró de que tiene inmuebles había sido gracias a la Contraloría, como el caso del barrio cerrado en Altos!

******

Otra joyita de sus DD.JJ. es su terreno en Capiatá. Tiene una dimensión de 2.500 metros cuadrados aproximadamente y cuesta, según él o su contador, un poco más de G. 3 millones.

******

No estamos hablando de la cuota mensual, es el valor total del inmueble. Como dice Jack Palance: ¡Aunque usted no lo crea!

******

“Beto” Ovelar recién ayer firmó la comunicación a la Justicia del desafuero de Erico. El jueves de la semana pasada ya se produjo el hecho y en la víspera recién tuvo tinta su bolígrafo.

******

Con las “vacas sagradas” del cartismo, los senadores Erico y Hernán Rivas, el presidente electo tiene que dar la imagen de que su gobierno será sin influencia del “Patrão”. Por favooor.

******

Encima Peñita dice que un sector de la prensa ñandecó tuvo influencia política para desprestigiarlo. ¡Socorrooo! Ya comienza a patinar este chico y aún no asumió.

******

Cuentan los que saben que se armó un reverendo sarambí en el riñón de “Horror Colorado” por la designación del director de Itaipú. Alliana le ganó la pulseada a “Beto” y Calé. Esto terminará mal.