*****

Razones no tienen para sostener este perverso esquema que perjudica al pueblo paraguayo pero, lamentablemente, los votos sobran.

*****

Los “nepobabies”, “nepoladies”, “nepoloros”, “nepotodos” seguirán en sus puestos bajo la protección política de sus padres o “padrinos”. Y pensar que en las campañas políticas se llenan la boca de que, gua’u, trabajarán para la gente, que vamos a estar mejor, recorren lugares populares, etc. etc.

*****

Los cartistas Raúl Latorre (Cámara de Diputados) y “Trato Apu’a” Ovelar (Senado) son los actuales responsables de este descalabro administrativo en el Poder Legislativo, mientras el gobierno de Santi Pet hace “la vista gorda”. ¡Obvio!

*****

¿Por qué Santi Pet o sus asesores “profesores doctores” no les dicen a los legisladores de su equipo político que le están poniendo el “palo en la rueda” al país? Sencilla es la respuesta: la hija del vicepresidente Alliana forma parte de los “nepoprivilegiados” y el “Patrão” dio la “orden superior” del “usen y abusen” del Paraguay.

*****

Para Patria’i estas cosas no existen. ¿Para qué? Según ellos, ya estamos mejor.

*****

Ayer se cumplió un año de las sanciones económicas de EE.UU. al “Patrão” y al ex “Toro” Velázquez. Este último ya logró la “bendición” de la fiscalía de Emily. ¿Será una muestra médica de lo que se viene?

*****

Felizmente, un tribunal de sentencia especializado evidenció que en la Fiscalía se pusieron los anteojos oscuros para investigar al BNF por el caso del “hermano del alma” del “Patrão”.

*****

Los nostálgicos de Tembelo no quieren que la plaza principal del barrio hoy conocido como San Pablo, de Asunción, lleve el nombre de una luchadora contra el stronismo. Entonces, quieren gua’u ponerle el nombre de Emiliano R. Fernández.

*****

Ojalá que la Muni del cartista “Re-Necho” no les siga el juego porque es importante que no se pierda la memoria histórica para contrarrestar los proyectos autoritarios, que no terminan de irse.