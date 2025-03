*****

A lo mejor, entre tantos viajes, el mandatario estaría viendo una realidad un tanto alterada, ya que cada vez estamos más lejos de “estar mejor” como prometieron y más cerca de convertirnos en Macondo.

*****

Es recomendable que no se crea todos los “cuentos” que le inventan los de su entorno, ya que está claro que no lo cuidan para nada. Así como el lobo de Caperucita, hay varios disfrazados de “tiernas e inocentes abuelitas” pero con los colmillos grandes que no dudarán en comérselo si ya no les sirve.

*****

Solo tiene que recordar que lo mandaron a hacer un papelón a Estados Unidos cuando rebotó del acto de asunción de Donald Trump y que lo llevaron a inaugurar una terapia neonatal de “cascarón”.

*****

Otro caso que literalmente es un “cuento chino” es la millonaria licitación para compra de pupitres por parte de Itaipú Binacional. El decir que hubo “concurso” para la adjudicación ya entra en la categoría de ciencia ficción, ya que aparentemente los beneficiados tenían la máquina del tiempo...

*****

Es eso o alguno tenía dotes de predicción del futuro, ya que la beneficiada, una empresa de venta de sábanas y frazadas, días antes de que se haga el llamado se anotó como fabricadora de muebles y ya encargó el primer lote de mobiliarios –vaya casualidad– en las cantidades y especificaciones que requería la Itaipú.

*****

A medida que pasa el tiempo, este cuento se va pareciendo más al de Alí Babá...

*****

Lo que también está claro es que este gobierno está más empeñado en quedarse con las “gallinas de los huevos de oro” para ellos mismos, que en preocuparse de las necesidades de la ciudadanía, que por ejemplo para tener asistencia en hospitales públicos debe padecer todos los niveles del “Infierno de Dante”, y aún así, eso no garantiza ser atendidos.

*****

Como si se tratase de una interpretación distorsionada de “El Principito”, el Gobierno aplica literalmente aquello de que “lo esencial es invisible a los ojos”, ya que casi siempre termina faltando lo básico: médicos, insumos y remedios.

*****

Lo cierto es que deben empezar a tomarse en serio el problema, ya que lo que están en juego son vidas de compatriotas.

*****

Este es un buen momento para recordar a aquella joven estudiante que había abrigado esperanzas de que Chanti alguna vez se convierta en presidente real, así como Pinocho logró transformarse en un niño de verdad.

*****

El que a diferencia de Pulgarcito no se anda con “migajas” es KachiBachi, que benefició con generosos aumentos salariales a sus leales en el Congreso, obviamente con el dinero del pueblo.

*****

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”, dice la Biblia, enseñando que no hay que alardear de la generosidad. Evidentemente esto no aplica al “senador Mbarete”, ya que la generosidad no es suya, sino del contribuyente al que le meten la mano en el bolsillo cada vez más profundo.

*****

Los allegados de KachiBachi, que ya tenían salarios “de fábula”, ahora recibieron aumentos que incluso superan el salario mínimo.

*****

Bachi debe recordar que no es el “Rey Midas” –que todo lo que toca es oro–, sino que ese dinero sale de gente humilde que paga IVA y otros impuestos.