Están teniendo un duro trabajo y evidentemente les llevará mucho tiempo. Desastre ko Santi.

Arrancamos con los US$ 600 millones del ñembo Hambre Cero, luego los kits escolares, la colocación en CDA de US$ 65 millones del dinero de IPS para el BNF y el banco de moda y ahora los US$ 32 millones de los pupitres chinos.

El “PinoChino” y los amigos del poder están bailando en una pata con este negocio porque nadie los puede parar. Son astutos –para no decir otra cosa– los cartistas y satélites porque nunca dejarán que la Dirección de Contrataciones Públicas tenga injerencia en los llamados de los entes binacionales.

Itaipú y Yacyretá, bajo el gobierno colorado, seguirá siendo un Estado dentro de otro Estado. O sea, harán millonaria$ licitaciones a gusto y paladar y adjudicarán a cualquier “PinoChino” con doble o triple nacionalidad... que sea su socio, obviamente.

Lo curioso es que Contrataciones justo le frenó la licitación a la Muni de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto (Yo Creo), que también piensa comprar pupitres chinos pero a un precio muy inferior al de la Itaipú del clan Zacarías Irún y de Santítere.

¿Cuál fue la objeción? Un ciudadano dijo que la Muni pidió fuera de hora un precio. Parece una excusa pueril. No obstante, Prieto está dejando mal parada la torcida licitación de Itaipú.

No pueden llevar las turbinas a sus casas porque están bien puestas nada más.

Cuentan los que saben que estos pupitres son tan fuertes como “Hércules”. Así dicen.

Alerta para los asuncenos: el imputado intendente colorado cartista “Re-Necho” piensa candidatarse de vuelta para el 2026. ¡Socoorrooooo! Todavía no informa a sus conciudadanos dónde están los G. 500.000 millones de los bonos y ahora, de la mano del “Patrão”, se muestra como precandidato de “Horror Colorado”.

Esperemos que los colorados de bien lo “castiguen” en las internas, como se merece.