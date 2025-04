******

Ahora va teniendo sentido por qué quisieron romper lanzas con la DEA. Los buenos muchachos de “Horror Colorado” quieren el monopolio de las escuchas, con seguridad para perseguir a los enemigos políticos.

Eso de la soberanía es puro cuento. El “Patrão” busca tener el control total de la vida de los paraguayos sin interferencia de ninguna fuerza extranjera. A pasos agigantados vamos camino a Venezuela y Santítere se presta al juego.

Se habla insistentemente de una empresa que también está interesada en las máquinas de votación. ¡Bingo! Si logra ganar la licitación del TSJE, como parece que va a ocurrir, ningún partido político opositor o movimiento logrará derrocar al cartismo.

Se eternizarán en el poder y tendrán el control total de las instituciones seudodemocráticas.

En un año y siete meses este gobierno se caracterizó por hacer llamado$ de programas “estrella”, que solo sirven para que el círculo áulico esté mejor. Aparecen los kits escolares, “hambre cero”, pupitres chinos, etc.

Con una nueva licitación ya podrán viajar en avión a chorro a San Ber todos los días.

Enojado gua’u por el hackeo de Brasil, el gobierno de Santítere suspende ahora la negociación sobre Itaipú. Felices deben estar los brasileños porque esto nos perjudica a nosotros y no al vecino país.

Cada vez huele más a podrido la licitación de los pupitres chinos “Hércules”. Hasta la DNIT admite que solo puede costar US$ 53 puesto en Asunción y no US$ 97 como compró la Itaipú de “Lucho” Zacarías Irún. Pese a esta grosera cotización, no frenarán el llamado. Por algo será.

Los “poliManguis” fueron pillados in fraganti limpiando las calles de su valle Pilar. ¡Qué vergüenza!

Mientras tanto la Policía en Asunción, a cargo del comisario Mario Ovelar, reprime una manifestación que intentaba recordar a Rodrigo Quintana.