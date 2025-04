******

Posteriormente “Pinocho” con sus empresas “amigas” monopolizaron los programas “estrella$” y las millonarias licitaciones sin control desde Itaipú.

Ahora vemos que la República del Paraguay va cediendo su nombre a “Territorio Cecon”, la empresa “ mimada” del “Patrão”. Un año y ocho meses recién del gobierno de “Horror Colorado” y ya salimos con esto. ¿Qué será del país en el 2028?

La ciudadanía que les votó, ¿era consciente de todo esto? ¿Ya se sienten mejor? Día a día vemos que empeoran las atenciones en los hospitales, siguen los niños dando clases bajo árboles, los chaqueños se ahogan luego de cada lluvia y la pelea cartista impide la ayuda inmediata.

Suman las críticas contra “Pinocho” porque ignoró un evento mundial como el sepelio del papa Francisco. Decidió irse a un ñembo reconocimiento que le hará una ONG en EE.UU. De paso le visitará a su hija que está estudiando en ese país. ¡Qué nivel!

El gacetillero y perifonero del “quincho” está muy nervioso porque no le sale nada. Repite y repite la narrativa que le dan todos los días pero fracasa en su intento de instalar mentiras.

No le ponen nervioso el narcotráfico, la inseguridad, los damnificados del Chaco, la carencia en los hospitales públicos, etc. Pero le preocupa la opinión de Óscar, Desirée, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Ahora se suma el exembajador Marc Ostfield, la piedra en el zapato del “Patrão”. Como el dueño del “quincho” no se anima a hablar en público, le pasa el libreto a sus perifoneros.

Se le está poniendo negra la morcilla al cartismo y a su protegido Emily. Un sector de la bancada pide su cabeza porque cerró todas las puertas para investigar el asesinato de “Lalo” Gomes. Encima, realiza una dura acusación contra un legislador cartista, vinculándolo aparentemente con el crimen organizado nada más y nada menos.

No lo dice cualquiera. Lo manifiesta un fiscal general, que tiene la potestad en las manos de abrir una carpeta de investigación, si realmente tiene indicios. Si no lo hizo aún, ¿por qué no actúa en consecuencia?

El Ministerio del Interior saca pecho porque se habilitó el pago electrónico. Hasta un vendedor ambulante ya tiene eso mientras tanto varias ciudades se convirtieron en far west. La Policía está de adorno en algunos distritos.