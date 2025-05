*****

A eso se le suman las empresas internacionales que sobrevuelan como buitres en cada elección que hay en países del primer y tercer mundo, desde las coreanas hasta las venezolanas.

Hoy se reúne otra vez la comisión del Senado sobre la mafia de los pagarés. Fue invitada la fiscala Teresa Sosa, quien fue la única que desde el 2015 viene investigando la feroz estafa.

Para colmo se agrega al caso que las denuncias de víctimas que son asistidas por la comisión “antimafia” son rechazadas por Defensa Pública, la institución que públicamente se comprometió a ayudar.

Hoy también los senadores tienen su última sesión de la semana para hacer el puente nuestro de cada mes hasta la próxima semana.

Los senadores en mesa directiva van a recibir a la ministra de Salud, María Teresa Barán, para que explique sobre las sospechas de feroz negociado que hay en el sistema de salud con los tomógrafos.

La denuncia de la mafia de los tomógrafos –como bautizó el senador Enrique Salyn Buzarquis– ya fue presentada ante la Fiscalía, con la intención de que al reclamo no se lo lleve el viento.

Hablando de denuncia, el Bloque Democrático opositor anuncia que el martes probablemente ya denunciará ante los organismos y la comunidad internacional el atropello cartista para la modificación sin razón alguna de las leyes electorales.

El cartismo ya limitó el derecho al voto de paraguayos que residen en el exterior, con la eliminación de inscripción automática de los connacionales que viven en el exterior y cambió la ley que prohíbe que la concertación utilice el padrón nacional.

A estas modificaciones se agregarán otras dos, que están a punto de cocinarse en el Senado, todo con la complacencia de los 3 ministros del TSJE. ¡Lamentable!

Cuentan que los ministros están recibiendo presiones del oficialismo a full por la millonaria licitación de la compra de las máquinas de votación. Hay mucho dinero de por medio sumado al control, que según denuncian, el sector del patrón quiere tener sobre las máquinas para unas futuras elecciones.

El senador Kayamana dijo que en un mundo ideal quien debería velar en contra de estos atropellos y abusos de poder es el fiscal general del Estado, pero ya dijo que Rolón pasará a la historia por ser el peor fiscal de la era democrática.

La crítica no solo apunta a Rolón sino a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya dieron vía libre a los cupos de combustible, no resuelven el caso de Kattya y no sería extraño que se mantengan en esa línea atendiendo que se aproxima el estudio de presupuesto para el 2026.

Los senadores van a definir en la sesión de hoy si es que penalizan el criadazgo con hasta ocho años de cárcel. Hay que ver si se animan a hacer caso a la recomendación de la Corte.

¿Viajará Peña al Vaticano el 18 de mayo para recomponer su relación con la Iglesia católica, luego del desplante que le hizo al funeral del papa Francisco?

Según dijo Pet, sí viajaría. Ahora hay que ver si no le surge otra cosa “más importante” para sus amigos.