Y ahora el ciudadano común debe soportar robos y estafas porque ni las datos sensibles saben cuidar.

Hoy es el día de San Juan. Bien se puede graficar con el yvyra syi (palo resbaladizo) cómo cuesta acceder a un trabajo digno en el país. Los nepobabies sortean sin problemas estos desafíos.

Según el “Patrão”, el que no quiere trabajar nomás no trabaja. Le faltó decir que en Paraguay es pobre el que quiere. No sería raro que esta frase se escuche el 1 de julio en el informe de “Pinocho” Peña en el Congreso.

El cartismo, una vez más, atropellará hoy en la sesión de Diputados y sancionará el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos, que tiene por objetivo que una firma muy ligada al poder tome por asalto el negocio de las tarjetas de créditos.

¿Dónde está la libre competencia que tanto pregonan en todos los escenarios del ámbito financiero? Puro cuento. Tiene cada vez más larga su nariz. Nadie les cree ¿Cómo es que no se dan cuenta?

Ayer, en la comisión de Cuentas y Control de Diputados el ministro Baruja y el legislador cartista Yamil Esgaib (que no tenían nada que ver en esa reunión) “patotearon” para evitar que representantes de los bancos privados puedan exponer sus razonables argumentos.

Una funcionaria del BCP, que participó ayer en la reunión, parecía la defensora del banco privado amigo del poder. Seguramente, Carlitos la va a felicitar.

Esta torcida ley cartista impactará fuertemente en la ciudadanía y hasta generará un caos. La iniciativa legislativa es un lobo que ingresó al Congreso vestido de cordero para dar la sensación de bondad ante el sector financiero.

Fíjense lo que hicieron: Por el camino “una mano negra” introdujo, con la complacencia de Raulito Latorre, dos peligrosos párrafos.

A pasos agigantados avanzan con el copamiento no solo político sino también financiero y por cuerda separada el “garrote” a los enemigos políticos. Hasta policías le enviaron ayer a Miguel Prieto.