******

Habló bien de sí mismo y de las ñembo maravillas del gobierno cartista de “Horror Colorado”. Le faltó hacer hurras nomás a su “Patrão”.

******

En este segundo año legislativo, la única ley que le pone feliz es la del Sistema Nacional de Pagos, que está haciendo temblar la estabilidad financiera. Poco o nada seguro le importa porque sus amigos están muy contentos con esta maniobra.

******

La triste y fría realidad desmiente letra por letra el informe que leyó ayer “Pinocho” Peña. Mucha promoción al “Hambre Cero”, pero no olvidemos que las escuelas tienen “techo cero” también. De esas cosas no se preocupan los cartistas.

******

A los de “Horror Colorado” les golpeó el vacío de gran parte de la verdadera oposición política. Esto se evidenció en los mensajes de los perifoneros, troles y hurreros horas antes del informe.

******

Por lo visto, en los planes del “Patrão” estaba sacar una foto con sala llena para exhibir a la comunidad internacional la aceptación gua´u que tiene “Pinocho”. En realidad, la ciudadanía democrática ya no ve la hora que llegue el 15 de agosto de 2028.

******

Para no ser menos gua´u, “KachiBachi” también hizo su balance de gestión. Invitó a su familia, colegas, etc. para intentar ensalzar su figura. No hubo caso. El solo hecho de anunciar que desacatará una eventual orden judicial de un posible retorno a su banca de Kattya González ya lo pinta de cuerpo entero.

******

El impresentable intendente “Re-Necho” debería hacerle un verdadero favor a la ciudad presentando su renuncia. Por vergüenza por lo menos ya no debe volver. Es un peligro para los asuncenos. Su caso sí que es para Netflix y no macana.

******

En la Dirección Obrero-Patronal de IPS hay un Romeo y una Julieta que gozan de lindos salarios. Ambos son jefes gracias a las amistades que tienen con sus superiores. Pese a una prohibición administrativa, trabajan en una misma dirección.

******

El senador Leite tendrá una misión imposible más difícil que la de Tom Cruise: intentar levantar las sanciones de EE.UU. al “Patrão”. Good luck.