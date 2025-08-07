******

Le prepararon una “poesía” barata con algunos condimentos jurídicos de playo contenido para que se defendiera, pero en realidad se hundió aún más.

******

Sin la papeleta iba a ser difícil que pudiera defenderse, por lo que recurrió a la narrativa que le redactaron. Por el tono desafiante se puede sospechar que usó el mismo dactilógrafo de “Horror Colorado”.

******

El truco que utilizan ahora los cartistas es que Cabrera es liberal y que los opositores son iguales que los colorados. Pero esa es una gran falacia. La legisladora lo único azul que tiene es su afiliación porque responde de punta a punta al cartismo. ¿O acaso escucharon de ella alguna denuncia en el plenario o en alguna entrevista periodística contra la deficiencia del Gobierno sobre salud pública, educación o seguridad?

******

Los cartistas salvaron, por ahora, a su aliada pero no podrán frenar el repudio ciudadano con este nuevo y vomitivo caso de abuso de poder.

******

“Pinocho” Peña está mascando su rabia por falta de resultados gubernamentales y ahora se descarga con todo contra los comerciantes.

******

Algún asesor por lo visto le dijo que se haga del populista y que salga a favor de los que comen puchero para intentar levantar su baja popularidad nacional e internacional.

******

¡Qué curioso! Se pasea en helicóptero y ahora gua’u está preocupado por la gente que sale a “batallar” todos los días, subiendo y bajando del desastroso sistema de transporte público, que es incapaz de solucionar.

******

Encima, intenta convencerles a los trabajadores que aportan al IPS que sus “amigos verdes” cuidan bien los aportes de la jubilación.

******

¡Cuántas veces ya escuchamos esta clase de chistes! Prometieron “Nuevo Rumbo”, “Asunción en orden”, “Vamos a estar mejor”, “Cincuenta años en cinco años”, “Trabajo en primer lugar”, “Metrobús”...

******

Ellos son los únicos que están mejor, el resto de la gente como mínimo se pelea con los “chespis” en todo el país y a cualquier hora.