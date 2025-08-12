******

Ni “Mandrake” podrá explicar este “verde” abuso de poder y mucho menos investigar.

******

Pero aquí no termina la cosa: para dar “tranquilidad” a los cotizantes, jubilados y familiares, dijo que ningún banco es seguro. ¡Socorro!

******

Criminal lo que se hizo el IPS en noviembre de 2024, cuando cambiaron una de las exigencias más importantes para la colocación de dinero: poseer un patrimonio efectivo. Eso no tenía el banco, entonces tuvieron que abrirle la tranquera para llevarse “las vacas lecheras”.

******

Mientras Brítez hacía declaraciones a la prensa, el director de Inversiones de IPS, Hugo Díaz, decía que la preocupación tenía tinte político. Luego, habló y parecía el gerente del banco amigo. Justificó la peligrosa colocación.

******

Dios quiera que no se repita la historia de mediados de los 90. Pero nadie garantiza esto.

******

El abucheo a “Pinocho” Peña y a los cartistas como KachiBachi, Alliana, “Lucho” Zacarías Irún, etc. fue la expresión del hartazgo ciudadano por la difícil situación que vive el país.

******

Los cartistas minimizaron el abucheo y algunos hasta dijeron que fueron “barrabravas” alquilados. Argumento similar stronista sobre los “contreras”.

******

En un tiroteo franjeado, el impresentable liberocartista Dionisio Amarilla se vio obligado a honrar la deuda con su club. Lástima que no tiene la misma actitud con la ANDE.

******

¡Lindo aguinaldo están haciendo los del peaje de Caaguazú, ruta Tape Porã!, a costa de los contribuyentes. G. 19.000 es el monto de la tarifa pero los funcionarios se quedan con el vuelto. Si le pasás G. 20.000 o G. 50.000, clink caja G. 1.000.

******

A esta altura del año la alcancía ya debe estar muy llena. ¿Los superiores están al tanto o la orden es joderle a la ciudadanía?