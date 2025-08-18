*****

Sí, está mejor el banco amigo gracias a Pet. Es una especie de pulpo que acapara licitaciones, depósitos del Estado y del IPS. ¡Lamentable!

*****

“Iñakã jagua” (tiene cabeza de perro) el memorando que firmó el canciller Matute con su par Rubio de EE.UU. Hasta ahora el gobierno de Pet no explica cuál es el beneficio para Paraguay por recibir ciudadanos que soliciten asilo en el país norte.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En palabras sencillas, el memorando convierte al país en una sala de espera.

*****

Como dijo la senadora Yolanda, el Gobierno es capaz de hacer cualquier cosa. El lector ya lo puede imaginar...

*****

Pasó el segundo aniversario de gobierno y Santi Pet mantiene a cuestionados ministros del Ejecutivo como Carlos Giménez, del MAG, quien nada más y nada menos recomendó como viceministra a una mujer imputada por estafa.

*****

Otra ministra cuestionada es la de Salud Pública, la inefable Barán. La queja diaria de los ciudadanos es que no hay remedios e insumos en los hospitales.

*****

La comisión anti-Prieto de la Cámara de Diputados se reúne hoy para seguir las órdenes del patrón y echar al intendente esteño de su cargo ganado en elecciones.

*****

Los colo’o están desesperados por intentar embarrar el arrastre del referido líder opositor que podría cortarles el chorro a los cartistas en 2028 desde el Palacio de López.

*****

Se podría apelar a la vergüenza que van a tener los diputados cartistas y sus aliados para echar a un opositor y beneficiar al clan Zacarías y sus secuaces, pero los parlamentarios no tienen vergüenza alguna a estas alturas y no les importa que ello sea notado.

*****

Eso sin contar que todos los cartistas y liberocartistas esperan que tras la votación aumenten los cupos para “nepobabies” y “nepoamantes” en Itaipú, gran botín que ahora maneja el cuestionado clan esteño.

*****

Mientras tanto, en Asunción, Nenecho sigue esperando que el patrón le brinde indulgencia o le prometa algo bien suculento para renunciar.

*****

Lo concreto es que si echan a Prieto y Nenecho se tiene que llamar a elecciones y no tenemos máquinas de votación todavía. Contrataciones Públicas volvió a suspender la licitación, al respecto.

*****

KachiBachi es cada vez más abusivo con el dinero de todos los contribuyentes, está a un paso de nombrar a sus mascotas y equipararlos con el salario que ganan los parlamentarios.

*****

Sin duda solo ellos están cada vez mejor. Es repudiable cómo son generosos con los fondos públicos, es decir, del pueblo todo, y después quieren presentarse como si nada a elecciones. ¡Caraduras!

*****

Mientras siguen beneficiando a sus hurreros y operadores, lentamente maquinan cómo zafar de los controles y blanquear el puenteo a la Contraloría dando más competencia a los frágiles Tribunales de Cuentas.

*****

La aplanadora está con todo para evadir cualquier fiscalización y transparencia que se pretenda instalar. Para el miércoles se quiere, por tercera vez, pedir informes al IPS sobre las empresas que le adeudan.

*****

¿Por qué será que Brítez oculta la información? O ¿es verdad que se encubre a algunas empresas amigas?