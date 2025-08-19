******

Este joven político le molesta mucho al dueño del “quincho”, porque pone en peligro la continuidad en el poder del proyecto totalitario de “Horror Colorado” en el 2028 y en particular al clan ZI, que quiere retomar el poder en esta zona del país.

******

Los ojos no estarán puestos en los colorados cartistas ni en los dedos del repudiable Yamil Esgaib sino en cómo votan los liberales.

******

Algunos se presentan como democráticos y anticartistas gua’u, pero es solo para la “exportación”. Parece que les da vergüenza asumir lo que hacen. Uno de ellos acaba de abrazarse a “Pakova” Ledesma.

******

Con los audios filtrados, se confirmó que se operó prácticamente como un terrorismo de Estado la intervención a Ciudad del Este, solicitada por el contralor Camilín Benítez (ANR, cartista). El interventor Ramón Ramírez confesó que pidió un “regalo de reyes” para su hija, que recibió presiones y que los montos no eran muy altos había sido. O sea, excusa para que hoy Diputados destituya a Prieto.

******

Y aquí no termina la cooosa. Los esteños tendrán que elegir a un nuevo intendente para completar el periodo hasta noviembre de 2026. ¿Cómo se votará? Con papeleeetas. O sea que... ¿ustedes ya saben?

******

La innombrable senadora servil al cartismo exhibió su educación con el dedo del medio. Parece que la grosería se multiplica. Yamil ayer mostró las dos manos en una comisión conjunta, para hacer valer sus playas “argumentaciones”.

******

El asesor de la comisión de Legislación del Senado, un tal Jorge Coronel, tiene aires de “sabelotodo”. Hizo una férrea defensa de la ley que “puentea” a la Contraloría y que consecuentemente pisotea la transparencia.

******

Según Coronel, si mañana en el Senado se aprueba la versión de Diputados, el Ejecutivo vetará. ¿Cómo sabe lo que hará el Presidente? ¿O se siente muy sabiondo o tiene línea directa con “Pinocho”.

******

Peña mantiene a Sara Irún como ministra de Sedeco, pese al grave “error de interpretación”.