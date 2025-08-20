*****

No solo los cartistas obedecieron la “orden superior” del “Patrão” y de “Pinocho” Peña, sino también los legisladores que militan en las carpas disidentes.

*****

Evidentemente, los colorados les tienen miedo a Prieto y a su grupo político, porque, de lo contrario, los diputados no cartistas se hubiesen distanciado de sus correligionarios de “Horror Colorado”. Juntos como hermanos votaron ayer.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sorpresivamente todos los opositores evitaron votar por la destitución de Prieto porque exigieron que se trate en una misma sesión también la intervención del imputado intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC). Obviamente los colorados no escucharon el pedido y obedecieron al “Patrão”.

*****

Si los cartistas a boca llena se irritaron por supuestos hechos de corrupción en Ciudad del Este, cuando se trate la gestión de “Nenecho”, ¿cómo reaccionarán?

*****

Cuentan los que saben que en “Horror Colorado” están esperando la renuncia de “Nenecho” para evitar ir a elecciones. Así dicen.

*****

Mientras los colorados sin distinción destituían a Prieto en Diputados, el acusado senador colorado cartista Erico Galeano se acunaba en los brazos de la Diosa Astrea tranquilamente.

*****

El protegido del “Patrão” logró postergar una vez más el inicio del juicio oral y público y fijará la fecha que más le conviene. Utilizó el viejo truco de cambiar de abogado, minutos antes del juicio.

*****

De paso, tiró al basurero la reciente acordada Nº 1812 de julio pasado, que amenaza con sanciones a los abogados “chicaneros” o litigantes de mala fe. Con seguridad, la Corte ni va a molestar a los abogados de Galeano. Hagan sus apuestas.

*****

En Paraguay rige aún la Constitución del dictador Stroessner: para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Más claro se puede ser. No se puede, ¿verdad?, diría un “filósofo”.