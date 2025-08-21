******

Hay suficientes biblioratos para tumbarle del cargo pero hasta el momento se mantiene porque dice que tiene el respaldo de su “Patrão” y de “Pinocho” Peña.

En realidad, “Horror Colorado” quiere que “Re-Necho” renuncie porque tendrán que multiplicar por cinco las barbaridades que dijeron en contra del destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

La ciudadanía tendrá que alquilar balcones el día que en el plenario de Diputados traten la destitución de “Re-Necho”. Deberán convertirse en consumados actores porque les costará mucho trabajo.

El que no tuvo problemas para defender internacionalmente a Calé Galaverna es el procurador general de la República saliente, Marco Aurelio González. Ante la Corte IDH “cantinfleó” sin vergüenza como si fuese el abogado personal del cuate del “Patrão”.

El procurador habló de un “Código Penal alternativo”. ¿De dónde sacó eso? Los jueces de la Corte IDH se miraron sorprendidos ante tamaña ignorancia. Aún así, fue premiado por “Pinocho” Peña para ser miembro del BCP.

Los de la Corte saben perfectamente que la Justicia paraguaya en ese entonces falló por influencia colorada. La situación no cambió casi nada, aunque Marco Aurelio quiso convencer a ese organismo internacional de que nuestro país es un ejemplo de democracia.

Le faltó decir que “estamos mejor”.

¿Qué hace el Estado paraguayo manteniendo una deficitaria fábrica de cañas? Mientras tanto, en los hospitales públicos faltan medicamentos. Es un contrasentido. Deberían rematar la ex-Apal.

Sigue haciendo ruido el acuerdo firmado por el gobierno cartista con EE.UU. Para Washington fue un documento beneficioso, pero “Pinocho” Peña no sabe cómo explicarle al pueblo paraguayo. Todo parece indicar que demasiado le quiere agradar al país del Norte, con la esperanza del perdón al “Patrão”.