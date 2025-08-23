*****

Cuentan los que saben que “Pinocho” Peña y Alliana intentaron convencerle días antes, pero el encuentro terminó a los gritos. Así dicen.

*****

“Re-Necho” confiaba en que el “Patrão” lo iba a salvar, pero le dejó en visto. ¡Cham!

*****

Ayer, antes de anunciar su renuncia, le salía espuma por la boca. Intentó convencer a la ciudadanía de que en su gestión no hubo corrupción sino algunas “desprolijidades administrativas”. Sin embargo, los biblioratos del interventor dicen otra cosa.

*****

Ojalá el Ministerio del Interior o la Cámara de Diputados divulguen el informe completo y que la ciudadanía sepa cuánto nos cuesta poner en cargos de importancia a semejantes personajes.

*****

Veremos si el diputado cartista Raúl Latorre, quien ya se cree candidato a la Vicepresidencia, es tan transparente como dice o es cómplice con el encubrimiento de su correligionario de “Horror Colorado”.

*****

Es poco probable que Latorre-í remita a la Fiscalía como supuesto hecho punible, a pesar de que hay muchas cosas graves que investigar.

*****

La pregunta es: ¿”Re-Necho” actuó solo o su esquema es parecido al de Hugo Javier?

*****

Algo que nunca ocurrirá: que “Horror Colorado” salga a pedir disculpas públicas por haber propuesto a un candidato como “Re-Necho”, que provocó un perjuicio terrible a la ciudad.

*****

“KachiBachi”, por ejemplo, lejos de ser autocrítico, ayer cuestionó a la prensa por no juzgar con la misma vara a los colorados y a los opositores. ¡Caramba!

*****

Le hace falta caldo de pescado porque, para este senador, Miguel Prieto es una especie de Al Capone y Erico Galeano es Gandhi. ¡Fuerza na!

*****

Además de la ciudadanía, varios diputados colorados festejaron la renuncia de “Re-Necho”, aunque usted no lo crea, como dice Ripley. Ocurre que se libraron de defenderle en el plenario a un personaje averiado como este. Hubiera sido un quemo.