El presidente intentó sacarle el micrófono a la única y verdadera edil opositora de la Junta Municipal de Luque exhibiendo un lado “democrático” de su personalidad. Acto seguido, se sumaron los “valientes guardias” para intentar acallar a la concejal opositora.

Y, como no es capaz de iniciar un educado diálogo, entonces acusó a Maldonado de hacer proselitismo.

Mientras Peña ofrecía este triste espectáculo, el intendente luqueño Carlos Echeverría, ultracartista, solo se limitaba a observar y ni siquiera salió en defensa de los luqueños. Prefirió ponerse del lado del poder de turno ¡Qué lamentable!

Al estilo del “Patrão” y “Horror Colorado”, con prepotencia y a espaldas de la ciudadanía, atropellan con las obras “emblemáticas” de “progreso” como está ocurriendo ahora en Luque.

Lo único que falta es que resuelvan erigir un monumento al “árbol que da frutos”.

El caso del intendente de Areguá, el cartista Denis Torres, tiene “cabeza de perro”. Ingresaron a su domicilio y le robaron G. 100 millones en efectivo y un cheque de G. 600 millones, según la denuncia.

Lo llamativo y hasta sospechoso es que el concejal colorado cartista de nombre Pablo César Ayala García confesó que emitió el cheque por ese monto para las municipales 2026. Pero no quiso dar más detalles como: ¿de dónde sacó la plata? Se justificó diciendo que es un abogado y que tiene dinero.

Cuentan los que saben que tanto el intendente como este concejal dejaron las carpas de Tadeo Rojas y se fueron con el senador colorado cartista Erico Galeano, acusado por supuestos vínculos con el narcotráfico y asociación criminal. Así dicen.

La ley de financiamiento es un “florero” porque “analiza” después de las elecciones los gastos de campaña. Sin embargo, antes nadie detiene “el raudal de plata” que corre entre los correligionarios.