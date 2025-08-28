Ñe'ẽmbeweb

Durísimas críticas recibió “Madurito” Peña por su nula conducta democrática con la concejal de Luque Belén Maldonado (PLRA). Conste que hace nueve años nomás era su correligionaria.

28 de agosto de 2025 - 01:00
******

Una vez más se confirmó la prepotencia del jefe de Estado, que vive –por ahora– muy cómodo en su nube de poder y le irrita escuchar los problemas del país.

******

Con razón que no se ocupa de temas importantes, como la salud, la educación, la inseguridad, el transporte público, etc. Se pasa de evento en evento. Y bueno, eso es lo que le gusta.

******

Los colorados se unieron una vez más ayer en la Junta Municipal de Asunción para seguir en el poder. Se fue “Re-Necho” pero se viene Luis Bello. Cambiaron media docena por seis.

******

Los de Añetete, especialmente, no demostraron que son la alternativa dentro de la ANR. Al contrario, una vez más se constituyeron en el furgón de cola del cartismo.

******

Está más que demostrado que no quieren mejorar la ciudad, solo utilizan la institución para llenar de correligionarios con lindos salarios, de tal manera a tener votos asegurados en cada elección.

******

Mientras tanto, los contribuyentes tienen que trabajar duro para pagar impuestos, tasas y contribuciones para “alimentar” a ese prebendario funcionariado municipal.

******

Ayer Lizarella intentó defender a su medio apepú pero no le salió. Según ella, la prensa jeýma tergiversó. Por lo visto no escuchó al ministro Riera, quien hizo la denuncia pública. Le nubló su canto, parece.

******

Lamentable el procurador general de la República saliente, Marco Aurelio González, quien en un acto de tinte político sin disimulo, fue a informar sobre inscripción en Registros Públicos de un inmueble del Estado en Lambaré.

******

Pero adivinen quiénes estaban ahí: el exdiputado Orlando Arévalo y su esposa la concejala de Lambaré, Carolina González, ambos cartistas obviamente.

******

A pedido de “Madurito” Peña, González debe asumir en el Directorio del BCP pero, sospechosamente, aún no se firma el decreto. Sabemos cuál va a ser su misión específica en la banca matriz.

