******

Una vez más se confirmó la prepotencia del jefe de Estado, que vive –por ahora– muy cómodo en su nube de poder y le irrita escuchar los problemas del país.

******

Con razón que no se ocupa de temas importantes, como la salud, la educación, la inseguridad, el transporte público, etc. Se pasa de evento en evento. Y bueno, eso es lo que le gusta.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los colorados se unieron una vez más ayer en la Junta Municipal de Asunción para seguir en el poder. Se fue “Re-Necho” pero se viene Luis Bello. Cambiaron media docena por seis.

******

Los de Añetete, especialmente, no demostraron que son la alternativa dentro de la ANR. Al contrario, una vez más se constituyeron en el furgón de cola del cartismo.

******

Está más que demostrado que no quieren mejorar la ciudad, solo utilizan la institución para llenar de correligionarios con lindos salarios, de tal manera a tener votos asegurados en cada elección.

******

Mientras tanto, los contribuyentes tienen que trabajar duro para pagar impuestos, tasas y contribuciones para “alimentar” a ese prebendario funcionariado municipal.

******

Ayer Lizarella intentó defender a su medio apepú pero no le salió. Según ella, la prensa jeýma tergiversó. Por lo visto no escuchó al ministro Riera, quien hizo la denuncia pública. Le nubló su canto, parece.

******

Lamentable el procurador general de la República saliente, Marco Aurelio González, quien en un acto de tinte político sin disimulo, fue a informar sobre inscripción en Registros Públicos de un inmueble del Estado en Lambaré.

******

Pero adivinen quiénes estaban ahí: el exdiputado Orlando Arévalo y su esposa la concejala de Lambaré, Carolina González, ambos cartistas obviamente.

******

A pedido de “Madurito” Peña, González debe asumir en el Directorio del BCP pero, sospechosamente, aún no se firma el decreto. Sabemos cuál va a ser su misión específica en la banca matriz.