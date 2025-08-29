*****

Ayer al ministro paraguayo le obligaron a cumplir la triste misión -o lo hizo convencido- de un pasapapeles. Le entregó personalmente el “mamotreto” de la comisión “garrote” cartista nada más y nada menos que al jefe diplomático norteamericano en Paraguay como si se tratara de un informe serio sobre investigación de lavado de dinero.

Ni para encender la chimenea de la Casa Blanca sirve este documento que lleva la firma de serviles cartistas como Dionisio Amarilla, Gustavo Leite (actual embajador en EE.UU.), Jatar Fernández, Rodrigo Gamarra, etc.

Como Washington no le puede levantar las duras sanciones al “Patrao”, “Madurito” Peña está buscando ahora venganza contra Marito, la prensa crítica, las ONG y otros sectores democráticos que no se arrodillan a los dictados del dueño del “quincho”. Así de simple.

Quieren aplicar la teoría fronteriza de que “todos somos iguales de malos” porque estamos en el mismo lodo o cloaca. Eso es lo que creen ellos y les da rabia que hay un Paraguay que seguirá resistiendo, a pesar del otoño, como dice la canción.

El diputado opositor Raulito Benítez le “reventó” a la senadora cartista Lizarella porque insinuó que de la Muni de “Re-Necho” salió el “ayudomí” para que ocupe una banca. Tan pichada quedó la pobre, que anunció una querella contra el legislador.

La pareja cartista está cayendo en picada y con serias posibilidades de que uno de ellos haga escala en una penitenciaría. Se está salvando porque es oficialista y adulón de su “Patrao”.

El informe de la intervención de Asunción es para vomitar realmente. Jugaron “carnaval” todos estos años con el dinero de los contribuyentes mientras la ciudad se cae a pedazos. ¡Qué asco!

El imprensentable “ario” encontró nuevos abogados en el círculo de perifoneros del cartismo que ahora lo presentan como un pobre perseguido mediático. La verdad, dan verguenza!