*****

La propaganda oficial difundió innumerables videos tratando de mostrar cariño de la gente, pero era evidente el montaje ¡Lamentable!

*****

Culminado con éxito el rally, ahora se espera un nuevo viaje de Pet al exterior para promocionar el país, para que luego en tropel vengan los inversionistas, según el inquilino del Palacio de López.

*****

El perifonero del quincho reapareció con todo insultando a mujeres opositoras al gobierno de Pet. Lo curioso es que nunca arremete contra las mujeres cartistas. ¿Por qué será?

*****

Un amable lector preguntó por qué el perifonero del quincho siempre trata a las mujeres cartistas de amigas, en forma deferente y amable. Realmente es llamativo.

*****

Los empleaditos del patrón van a quedar en evidencia este martes si aprueban la versión de Diputados sobre la ley de protección de datos personales, que lejos de salvaguardar nuestra información digital no hace más que matar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a Datos de Funcionarios.

*****

Si los diputados ratifican su versión, todo el discurso del cartismo de que son los paladines de la transparencia desde el 2013 se va a ir al tacho.

*****

Este martes, la Cámara de Diputados va a tratar el proyecto de ley contra los embargos salariales que sufren víctimas de la temible mafia de los pagarés.

*****

Casualmente la cobradora más activa del caso en el BNF es Walton Pagos, de los primos del presidente de la Cámara Baja.

*****

Dicen que el chancho ario liberocartista del Senado anda muy pichado porque el titular de la Conatel no le da ni cinco de pelota en su comisión “garrote” a las telefónicas.

*****

Si nadie le hizo caso cuando entregó su informe de la comisión “garrote” anti-ONG-EE.UU.-ABC, mirá si los cartistas se le van a encuadrar a un liberal que debe millones de dólares a la ANDE. ¿Cómo estamos por casa?

*****

KachiBachi dio tremendos aumentazos a sus leales en el Senado y en el Congreso. Está usando y abusando de los recursos públicos. Así se cree mbarete, pero en realidad eso se llama corrupción.

*****

KachiBachi hoy mismo debería dar una conferencia de prensa para explicar por qué su gerente o director general tiene que ganar más que un médico.

*****

Es fácil para él ser generoso con recursos públicos para posicionarse políticamente con su clientela, después a boca llena cuestiona a sus detractores.

*****

Con razón KachiBachi no quiere defender públicamente el presupuesto del Congreso, que por cierto administra dos presupuestos, el del Senado y el del Congreso.

*****

Cada vez más sufrimos una dictadura parlamentaria. Mientras, ellos seguirán estando mejor robando oportunidades a las nuevas generaciones, porque simplemente tenemos que pagar los altos salarios de hurreros y por nepotismo desvergonzado.

*****

Habría otro trato apu’a esta semana en el Senado. El miércoles tratarían la ley de reforma del transporte público. Pese a los reclamos y pedidos de cambios a la normativa, el cartismo no dio noticias si los incluirán o no a la ley, aunque es probable que una vez más la aplanadora imponga sus intereses.