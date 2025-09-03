******

Utilizan la misma excusa de Stroessner: Garantizar la “estabilidad” gua’u del Congreso. ¿Estabilidad con “KachiBachi”? Les faltó poner: Paz y Progreso.

Desde el comando cartista bajó la “orden superior”. A estas cosas dedican su tiempo mientras el país se cae a pedazos, y de la institucionalidad democrática... ni hablemos.

Ojo que si la ciudadanía sigue dormida, irán por otras cosas más graves. Son muy capaces. No olvidemos que en el 2017 el “Patrão” atropelló con la Policía el PLRA, donde falleció de un balazo por la espalda el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. El crimen sigue impune hasta hoy. ¿Qué se viene después?

“Horror Colorado” vino para quedarse en el país. Tienen una hoja de ruta antidemocrática que busca eliminar todo tipo de oposición mediante “garrotes” y/o persecuciones. Desde perifoneros hasta comisiones legislativas y castigos legales.

El “glamour” está a cargo de la diputada fashion. Tiene suficiente “combustible” para vestirse a la moda, conste que su facha no se refleja en su declaración jurada.

Entonces, se le hace la misma pregunta que a su correligionaria Lizarella: ¿De dónde sacó la plata? Si no le gusta explicar, tienen que salir de la función pública.

Quienes aún no vieron su fino outfit, basta con mirar el Instagram institucional de Petropar donde aparece con su medio limón. El corazón tiene razones que la razón nunca va a entender, dicen los enamorados.

En cada sesión, el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), está demostrando su incapacidad para dirigir esa cámara. Parece un estadio de fútbol, con los cartistas atropellando todo, censurando debate y amenazando con cortarles el micrófono a los opositores. Ni hablemos de los “nepobabies” protegidos que apañó.

“Gargamel” ofendiendo y haciendo gestos obscenos, Jatar haciéndose del líder barrabrava y el imputado Esteban Samaniego tratando de dar cátedras de moral.