El proyecto de “eternizar” a “KachiBachi” forma parte de ese plan previendo lo que pueda pasar en el futuro. Parece que se pronostican “negros nubarrones” de vuelta y por eso se están apurando.

“Pinocho” Peña debería estar preocupado porque el banco de suplentes se está “reforzando”, pero la “tropa” puede desbandarse en cualquier momento.

“Cachito” ya zapateó el otro día en la sesión del miércoles del Senado y Pettengill se abstuvo.

En la votación también hubo otras sorpresas. En esta oportunidad no hubo unidad granítica colorada, lo que evidencia que no hay unanimidad sobre la continuidad de “KachiBachi”. Hay más de cuatro liberocartistas y el bloque democrático se mantiene abroquelado, pero con pocos votos.

Hay que estar en el poder para estar mejor. El resto de los “comunachos” tiene que arreglarse como puede en el Paraguay de “Pinocho” Peña. Un hijo menor de Alliana sufrió un accidente en moto y rápidamente fue el helicóptero oficial donado por Taiwán a buscarle.

Sin embargo, un menor no pudo ser atendido en febrero pasado en la inaugurada Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Villarrica porque no funcionaba. Solo para la foto estuvieron estirando la cinta “Pinocho”, el gobernador Cesarito Sosa y respectivas esposas, incluida la ministra Barán.

¿Qué pasó con el menor? A duras penas le trasladaron en una ambulancia hasta Asunción y finalmente falleció. Este caso es apenas una “muestra médica”.

Ojalá todos los niños del Paraguay sean tratados como los hijos de las autoridades.

“KachiBachi” se queja de que los colorados nomás se van presos. En realidad, no se van como se merecen porque algunos siguen con fueros y votando por leyes que van a regir en la República.

Ayer, el senador Derlis Osorio (ANR) hundió aún más al acusado cartista Erico Galeano. Si este personaje se salva de ir a prisión, cerremos todo.