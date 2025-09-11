*****

“Pinocho” Peña seguramente dejará todo esta mañana para irse al encuentro de su “Patrao” en el Panteón de los Héroes y/o Parque Caballero.

*****

Demás está decir que varios ministros y funcionarios públicos se mostrarán ante sus jefes como grandes “prohombres” de la Patria.

*****

Lo único que falta es que aparezcan los acusados senadores cartistas Erico Galeano y Hernán David Rivas; el imputado “Re-Necho”, “Gargamel” o el “Osito Jodidito”, con el pañuelo colorado al cuello.

*****

Pero no sería nada raro que el fiscal “rebelde” cante la polca Colorado como lo hizo en una fiesta privada en Santa Rosa del Aguaray. Hoy podría interpretar un tema a dúo con la tránsfuga, quien exhibió su “talento” en una convención de la ANR.

*****

Quien no va a poder discursear hoy en el aniversario del Partido Colorado es el senador cero voto. Tiene serios problemas para hilvanar palabras, ideas y frases. Ayer alguien del “quincho” por lo visto le pasó un libreto para descargar su rabia en plena sesión. ¡Socorro!

*****

Por fin la Corte le suspendió la matrícula al impresentable de Rivas. Tardaron un buen tiempo porque hasta llegó a ser juez de jueces en el Jurado.

*****

Esperemos que los del JEM retiren también su foto de la galería, donde comparte con algunos notables abogados del foro.

*****

Y hablando del JEM, una exdirectora fue rajada por denuncias graves. Pero sus cuates bien enchufados con la Corte le quieren nombrar ahora como jueza. Eso nomás ya falta.

*****

El “señor de los combustibles” anda tan enamorado que otorga prórroga ad eternum sospechosamente a la firma de Alejandro Domínguez, hijo del titular de la Conmebol. Llamativamente están insistiendo con esta empresa. Evidentemente hay un “padrino” poderoso detrás. De otra manera no se entiende. Y bueno.

*****

La senadora Yolanda sugirió que el efecto Nepal llegue también a Paraguay. Aquí sobran motivos, pero sospechosamente la gente está dormida.