******

Los asistentes al Parque Caballero también tenían cara de pocos amigos y no de cumpleaños. Tal vez sintieron en carne propia la orfandad popular o la presencia de “ReNecho” o la ausencia de los senadores acusados Erico Galeano y Hernán David Rivas.

******

“Pinocho” Peña estuvo en primera fila pero opacado por su “Patrão”. En su playo discurso dijo un poco que tiene “identidad colorada”. ¡Socorro!

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apenas tiene nueve años de afiliación y encima de manera forzada. Se vio obligado a ponerse el pañuelo colorado al cuello en una convención porque se amenazó con destitución a los ministros que no eran afiliados del Partido Colorado.

*****

El entonces ministro del Interior, Francisco de Vargas (PLRA), no se aferró al zoquete y públicamente los cartistas le rajaron. Una condecoración que hoy lleva en su pecho.

******

Pero algo más está pasando en “Horror Colorado” porque los trolls y perifoneros estuvieron tecleando como locos y precisamente no fue para felicitar a la ANR.

******

Cuentan los que saben que llegaron unos números que inquietan al “quincho”. Esa podría ser una buena explicación para entender la histeria que se arrastra desde hace bastante tiempo.

******

Mientras tanto una ciudadanía, harta de estos personajes que se creen semidioses, está pidiendo a gritos una especie de Nepal en Paraguay.

******

En el Congreso unos cuantos “picotearán” una millonaria donación que viene del Asia. ¡Cham!