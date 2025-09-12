Ñe'ẽmbeweb

El “centauro de Tujukua” tenía una cara de velorio ayer en el aniversario de la ANR. ¿Qué pasó? Al hurrero angá le miró remal cuando este señor hizo su acostumbrado espectáculo.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 01:00
Los asistentes al Parque Caballero también tenían cara de pocos amigos y no de cumpleaños. Tal vez sintieron en carne propia la orfandad popular o la presencia de “ReNecho” o la ausencia de los senadores acusados Erico Galeano y Hernán David Rivas.

“Pinocho” Peña estuvo en primera fila pero opacado por su “Patrão”. En su playo discurso dijo un poco que tiene “identidad colorada”. ¡Socorro!

Apenas tiene nueve años de afiliación y encima de manera forzada. Se vio obligado a ponerse el pañuelo colorado al cuello en una convención porque se amenazó con destitución a los ministros que no eran afiliados del Partido Colorado.

El entonces ministro del Interior, Francisco de Vargas (PLRA), no se aferró al zoquete y públicamente los cartistas le rajaron. Una condecoración que hoy lleva en su pecho.

Pero algo más está pasando en “Horror Colorado” porque los trolls y perifoneros estuvieron tecleando como locos y precisamente no fue para felicitar a la ANR.

Cuentan los que saben que llegaron unos números que inquietan al “quincho”. Esa podría ser una buena explicación para entender la histeria que se arrastra desde hace bastante tiempo.

Mientras tanto una ciudadanía, harta de estos personajes que se creen semidioses, está pidiendo a gritos una especie de Nepal en Paraguay.

En el Congreso unos cuantos “picotearán” una millonaria donación que viene del Asia. ¡Cham!

