La foto con Trump seguro será festejada como la clasificación a la Copa del Mundo de fútbol. Notable.

El canciller matute y el embajador “oenegero” asistirán a la Cumbre de la ultraderecha que se iniciará mañana en Asunción. La ley diplomática expresa claramente que los diplomáticos no pueden asistir a actos políticos y partidarios.

Da la impresión que los cartistas protegen más a sus aliados de otros partidos que a los propios colorados. Uno se debe imaginar la cara del seccionalero que sale a pedir votos solo para que Yamy Nal, Chaqueñito, Zenaida, Cabrera y otros tengan sus cupos, lujos y amantes.

Pero tiene sentido al recordar que el patrón nunca fue colorado hasta que quiso tener el poder para Tabesa; que Peña era liberal y que Mangui también era opositor.

Y pensar que durante la era Marito a los cartistas les salía espuma por la boca cuando decían que era la máxima traición porque “gobernaban con la oposición en lugar de gobernar con los colorados”. ¿Y ahora?

Ya ni siquiera pueden decir que los cartistas son un gobierno corrupto, pero que tienen bien al pueblo. ¿Cuánto cuesta el kilo de asado? Peña salió a criticar los precios en un montaje muy falso. Todos saben que la familia del patrón es dueño de un frigorífico.

La inefable Yami Nal posteó ayer temprano en X amenazando con iniciar juicio político a todos los opositores y disidentes colorados que cuestionaron sus supuestos audios con chaqueñito y desatar “una caza de brujas“, ñandeko.

La senadora tránsfuga no aclaraba de qué los iba a acusar, aunque daba a entender que sabía cosas turbias de sus colegas... Sin embargo, a las pocas horas borró todos sus posteos. ¿Le habrán ordenado que se tranquilice a cambio de impunidad? Todo es posible en la dimensión cartista.

A lo mejor, el cartismo planea que vaya al oparei, pero es difícil que la ciudadanía se olvide de todos estos escándalos.