Ñe’ẽmbeweb

“Pinocho” Peña gobierna el Paraguay en “modo avión”. Está de viaje ya otra vez, huyendo de sus escándalos que son cada vez más graves.

Por ABC Color
21 de septiembre de 2025 - 01:00
ÑEE/21/09/2025Caló, ABC Color

Si no tuviera votos en el Congreso y el respaldo aún de HC, no iba a ausentarse del país porque a la vuelta Pedrito ya iba a sentarse en el sillón de los López.

La imagen y la realidad del gobierno cartista de “Pinocho” Peña y del “Patrão” están cayendo en picada, luego del caso de los “misterioso$” sobres en Mburuvicha Róga.

¿Hasta cuánto “Horror Colorado” lo va a sostener políticamente a “Pinocho” o se enterrarán con él? Esto último generalmente no ocurre. Acompañan el carro... hasta ahí.

Cuentan los que saben que en los pasillos del Congreso los legisladores más combatientes están muy enojados por los supuestos hechos de corrupción que están saltando. A propósito decían: “Nosotros ponemos la cara todos los días y ellos reciben los sobres? ¡Cham!

Es más, se preguntan si los asiduos visitantes como “el pelado”, el diminuto, Emily y compañía lo salvarán a “Pinocho” cuando se presente en serio un pedido de juicio político.

Ojo que estamos a nueve meses de las internas municipales y a casi un año de las generales. A partir de ahí –mitad de mandato presidencial– siempre se produce un quiebre en el Partido Colorado. Pero esta vez el éxodo será masivo.

O sea, preparen las canoas porque muchos volverán a cruzar arrepentidos el Rubicón.

¿Cuándo vendrá el gasoíl catarí que prometió el “enamorado” con Alejandro Domínguez (h), hijo del presidente de la Conmebol? Tal vez el combustible está viniendo en kachapé.

Asustan estos últimos tiroteos en Lambaré a dos periodistas. ¿Para dónde vamos?

