*****

Por eso lo que viaja tanto había sido: para huir y evitar enfrentar los graves problemas del Paraguay.

*****

Pero ayer, una señora, desbordada por la impotencia, arrojó una botella de plástico vacía hacia “Pinocho”, que impactó en uno de los guardias. A medida que el Jefe de Estado desfilaba por los pasillos recientemente limpiados del IPS Central, la dama le reclamaba al Presidente que él vive bien a diferencia de los pacientes de la previsional.

*****

El discurso de que los abuelitos vivían mal cuando el dinero se depositaba en otras entidades fue puro bla, bla, bla. Hoy, una buena parte de la plata de instituciones públicas y de IPS, en particular, fue a parar al banco amigo del poder y solamente ellos están mejor.

*****

Por lo visto, no estaba nervioso por la calidad de vida de los abuelitos cuando increpó a un periodista y por el ñembo bajo rendimiento de los depósitos, sino porque se le descubrió que era accionista de la entidad que creció tan rápido. Y bueno...

*****

Los perifoneros y saltimbanquis están desesperados por una de las grandes revelaciones del año: “Los sobres del poder”, que pintan de cuerpo entero cómo se manejan los que ya están mejor.

*****

En las redes, en los micrófonos, en los discursos intentan “desinflar” la cuidadosa investigación periodística. Lo que más les irrita es que no tienen éxito y que la gente se está hartando a solo dos años del “eterno” gobierno de “Horror Colorado”.

*****

Mañana a la tarde es la manifestación pacífica de los jóvenes frente al Congreso Nacional. Los cartistas y sus perifoneros están intentando instalar que se viene una especie de Nepal para desalentar que la ciudadanía se sume a la marcha contra el abuso de poder cartista.

*****

Ojo que el Cáceres Almada del “quincho” está inventando, como en la época de la dictadura, que hay una conspiración conjunta, jeýma, entre la prensa crítica, los opositores, las ONG, los globalistas, George Soros, la exempleada de “Pinocho”, bla, bla, bla. En la dictadura, la voz del coloradismo anunciaba la represión y ahora lo hace el perifonero.