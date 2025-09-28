******

En estos lugares se va a enterar de primera mano el padecimiento de los ciudadanos. Por lo visto, su ministra Barán no le informa nada o “Pinocho” tira al basurero el diagnóstico que no le conviene leer.

******

Si bien el dinero de los asegurados, jubilados y patrones tienen “mayor rentabilidad” en el banco de los amigos del poder –según él– la situación de la previsional empeora cada vez más.

******

Ellos creen que “engordando” el banco de los cuates el Paraguay ya está mejor. Nada que ver. Si faltan medicamentos, no hay eficiente atención, si seguimos con edificios en mal estado y sucios, quiere decir que estamos cada vez peor.

******

Menos mal que recularon con el aumento del porcentaje obrero-patronal. Hasta a los jubilados le querían sacar el pan de la boca. Y después “Pinocho” se enoja y dice que en periodos pasados se les mintió a los abuelitos. Como decía el Papa Francisco: ¡Qué mentiroso que sos!

******

El gobierno cartista del “Patrão” y de “Pinocho” están dejando de ser democráticos. Claro con el Foro de Madrid y el abrazo con los globalistas totalitarios se fueron todito.

******

Pero lo llamativo es que “Horror Colorado” y sus perifoneros están todos desesperados con una marcha ciudadana pacífica convocada por jóvenes. Se entiende que a gobiernos no democráticos como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China, etc. asuste esta clase de manifestaciones. ¿O Paraguay ya entró en esa línea? Avisen.

******

El Facundo Recalde de estos tiempos desea el fracaso de la marcha y lanza mensajes de odio contra los manifestantes. Hasta al ñembo líder del “quincho” le llamaron buscando algún cómplice. ¡Socorro!

******

Justamente los que denuncian gua´u censura ahora quieren acallar a los jóvenes y ciudadanos en general que tienen ganas de gritarle públicamente a “Pinocho” Peña y a Alliana el mal gobierno que tenemos. ¡Viva la democracia! Hasta ahora por lo menos los paraguayos seguimos teniendo el derecho de gritar... no sabemos hasta cuando.