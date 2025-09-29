*****

Riera movilizó a miles de agentes y hasta helicópteros sobrevolaron la movilización en una desproporcionada demostración de fuerza para intimidar a los manifestantes. Sin embargo, estos chicos no tuvieron miedo y buscaron llegar al Congreso durante horas.

Los de la “Generación Z” advierten que el levantamiento contra la corrupción y la impunidad recién se inicia.

Pero seguro que los perifoneros que venden sus tweets van a decir que las voces hartas de la corrupción son pocas y no representan a la ciudadanía o van a poner en duda la cantidad de manifestantes. Si eran muchos iban a decir que fueron financiados por alguna ONG.

Cuentan que KachiBachi podría perder la mayoría en el Senado y por ende la presidencia que quiso asegurar hasta junio del 2028. Al parecer hay un descontento generalizado por el manejo.

El líder de la bancada de HC antes que liderar está armando tremendo despelote, porque cuentan que ahora se las da de altanero y maltratador.

Mientras el “hova pytã” se cree el superpoderoso genera roces con sus colegas por meterse en feudos ajenos.

Sin dudas muchos ante este escenario peligroso para el oficialismo, van a redoblar la oferta y quizás el sobre se abulte un poco más.

La propia Yamy Nal le acusó de ser el principal responsable de su expulsión. Mientras ella se pasa despotricando en redes y en youtube contra senadores de la oposición, se olvida quiénes fueron finalmente los que le bajaron el pulgar.

No le valió de nada chupar las medias a Peña y a sus colegas del oficialismo, y mucho menos cantar la polca Colorado y dedicársela al monje negro.

Por ahora, Santi Pet elude olímpicamente a la prensa para evitar preguntas sobre el caso de “los sobres del poder”. ¿Por qué teme responder?

Mientras la Fiscalía de Rolón pasa página para no investigar el caso al aplicar la ley del ñembotavy.

En tanto, la gente ya le perdió la paciencia y el respeto a Santi Pet y con justa razón. Lamentable.

Los perifoneros saltimbanquis del quincho están desesperados porque intentaron, por varios días, crear caos y violencia en una manifestación ciudadana contra el gobierno cartista de Pet. ¿Por qué será?

Un amable lector llamó a señalar que cierto perifonero se queja de la censura (?) pero es quien enarbola la idea fascista de atacar una marcha ciudadana. Muy democrático el saltimbanqui, subrayó.

Mientras, se sigue desvelando el feroz esquema de corrupción en el caso de la mafia de los pagarés que afecta a miles de compatriotas pobres, en su mayoría.

Parece que en las carpas de HC están un poco nerviosos por las municipales en Ciudad del Este. Cuentan que no está fácil sacar del camino al movimiento de Prieto.

Más aún después de que Marito salió a decir en un acto en apoyo a Vaesken que no quería ver a ninguno de Honor Colorado, con esto dejan en claro que no harán ningún pacto de alianza con el Clan ZI.