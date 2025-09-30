Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

La Policía Nacional se autocongratuló ayer en una conferencia de prensa por la represión contra una ciudadanía que está harta de la corrupción.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 01:00
ÑEE/30/09/2025
ÑEE/30/09/2025Caló, ABC Color

*****

Daba vergüenza ajena escuchar a la plana policial intentando justificar los métodos persuasivos de nivel stronista que utilizaron el domingo pasado para desalentar cualquier protesta.

*****

Es más, anunciaron que sacarán más efectivos en una próxima manifestación. Les faltó decir: “La calle es de la Policía”, como lo manifestó alguna vez el ministro de Educación stronista Ortiz Ramírez, más conocido como Ñandejára Taxi, adivinen por qué.

*****

Mientras tanto, el defensor del Pueblo y fiscales estuvieron “desaparecidos” el día domingo y hasta la mañana de ayer. Todo coordinado. Y después nos quieren convencer de que hay democracia plena.

*****

Qué lindo sería que la Policía Nacional haga un despliegue similar a la hora de ir a buscar a Marset, “Macho”, Dalia López y otros. Seguramente no son tan peligrosos como los jóvenes de la “Gen Z”.

*****

¿Quién dio la “orden superior” a la Policía Nacional para utilizar estos métodos represivos? ¿Fue el ex-Mopoco Enrique Riera o los mismos “autores intelectuales” del atraco al PLRA, donde mataron a Rodrigo Quintana?

*****

Lamentable la justificación del Cmdte. de la Policía, Carlos Benítez, sobre la conducta criminal del Lince quien con su motocicleta atropelló a una manifestante. Dijo que ndajeko recibió una piedra en la cabeza y perdió el control. Hubiese sido más creíble culpar a un bache.

*****

Los “zorros grises” del intendente cartista Luis Bello no le perdonan a ningún automovilista y tampoco a los turistas. “Despluman” a esta pobre gente. Qué extranjero querrá venir así a gastar en el país.

Enlace copiado