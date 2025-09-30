*****

Daba vergüenza ajena escuchar a la plana policial intentando justificar los métodos persuasivos de nivel stronista que utilizaron el domingo pasado para desalentar cualquier protesta.

*****

Es más, anunciaron que sacarán más efectivos en una próxima manifestación. Les faltó decir: “La calle es de la Policía”, como lo manifestó alguna vez el ministro de Educación stronista Ortiz Ramírez, más conocido como Ñandejára Taxi, adivinen por qué.

*****

Mientras tanto, el defensor del Pueblo y fiscales estuvieron “desaparecidos” el día domingo y hasta la mañana de ayer. Todo coordinado. Y después nos quieren convencer de que hay democracia plena.

*****

Qué lindo sería que la Policía Nacional haga un despliegue similar a la hora de ir a buscar a Marset, “Macho”, Dalia López y otros. Seguramente no son tan peligrosos como los jóvenes de la “Gen Z”.

*****

¿Quién dio la “orden superior” a la Policía Nacional para utilizar estos métodos represivos? ¿Fue el ex-Mopoco Enrique Riera o los mismos “autores intelectuales” del atraco al PLRA, donde mataron a Rodrigo Quintana?

*****

Lamentable la justificación del Cmdte. de la Policía, Carlos Benítez, sobre la conducta criminal del Lince quien con su motocicleta atropelló a una manifestante. Dijo que ndajeko recibió una piedra en la cabeza y perdió el control. Hubiese sido más creíble culpar a un bache.

*****

Los “zorros grises” del intendente cartista Luis Bello no le perdonan a ningún automovilista y tampoco a los turistas. “Despluman” a esta pobre gente. Qué extranjero querrá venir así a gastar en el país.