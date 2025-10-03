*****

Ni factura a su nombre pide a diferencia del resto de los mortales de este país. Está tan seguro que ni “Mandrake” le investigará. Pero cuentan los que saben que el chico no llega “a la meta”. Así dicen.

*****

Contundente la denuncia penal que presentaron ayer varios legisladores de la oposición contra “Pinocho”. Solo basta asignar un fiscal.

*****

Desde sectores colorados, incluidos cartistas, le están pidiendo a “Pinocho” que se defienda de una vez por todas. Hasta ahora está utilizando a la granja de trolls, perifoneros y saltimbanquis como si fuera suficiente.

*****

Estos chicos pobrecitos son tan previsibles que dan pena. Sin éxito intentan desacreditar las publicaciones. Típico de narradores de poesías oficialistas. Parece que la letra está a cargo de “Petrocelli” Rivas o el “rabioso” diputado con orejas largas.

*****

Ni el “primazo” sale a hablar. Eso ya es mucho.

*****

Lamentables las explicaciones de “Montanaro-í” Riera (ex-Mopoco), del comandante de la Policía, Carlos Benítez, y la cúpula policial sobre la represión del domingo pasado a los manifestantes.

*****

“Montanaro-í”, como siempre: cantinfleos aburridos, sin sentido, intentando justificar la represión. Y al carecer de argumentos, recurrió al ataque personal. Se disparó al pie porque le acusó al exministro del Interior, senador Rafael Filizzola (PDP), por el tema de helicópteros y otros casos. Rápidamente el legislador opositor le recordó que tiene 400 muertos con el Ycuá Bolaños. Durísimo.

*****

¿Qué opina Riera de sus compañeros de movimiento: los acusados Erico Galeano y Hernán Rivas? No dijo nada. Le parece a “KachiBachi”, que cuando se le publica a una autoridad habla de presunción de inocencia. Eso mismo no tuvieron en cuenta con Kattya González. ¿En qué quedamos?

*****

El Paraguay está caminando peligrosamente hacia un desgobierno. Hay “incendios” por todos lados y “Pinocho” huye de los problemas y las graves denuncias. Y el enamorado titular de Petropar y su medio limón en Cancún, mientras cañicultores cierran rutas y exigen trabajar. Estamos peor.