Pero parece que a “Pinocho” no le importa el país porque su objetivo es “engordarles” a los amigos.

Cuentan los que saben que sus aliados del Congreso están re-podridos de justificarle mientras el bank amigo está acaparando todo como tiburón. Hasta los fondos del IPS. Dios quiera no ocurra algún “terremoto” financiero en el país.

El otro día le tiró al frente a un abogado para que le justifique pero sin éxito. Ni juntando todos los rabiosos argumentos de los perifoneros y saltimbanquis esparcidos por ahí no va a poder convencerle a nadie.

Mientras tanto hay una “orden superior” de tirar datos lindos de la Economía para dar esa sensación de que “ya estamos mejor”. Hablan de deflación, reducción de precios, bla, bla, bla.

Sin embargo, los fondos están peregrinando hacia bank de los cuates pero la deuda pública aumenta y ya supera el 42% del PIB.

Y después dice “Ña Sobre” que está triste. Triste debe estar el jubilado que no sabe si seguirá cobrando y si tendrá atención médica; triste debe estar la señora que se levanta de madrugada para ofrecer su producto en el mercado o para trabajar en la campiña sin saber si podrá vender.

Ruoti le dio durísimo al otro “pinocho” de la DNIT, quien inventa argumentos para justificar los “sobres del poder” de su jefe.

A tal punto que puso patas para arriba varias normas. Al “comunacho” le exigen otra cosa.