Varios ciudadanos “comunachos” fueron procesados y expuestos públicamente por situaciones mucho menores. Pero con “Pinochito” Orué cambiaron las reglas parece: Para el poder bank todo y para el resto de los mortales la ley. Es la Carta Magna de “Horror Colorado”.

Con seguridad, no pasará nada hasta el 15 de agosto de 2028, fecha en que termina el “reinado” de los bank. Pero ojo: vinieron para quedarse a menos que en las urnas se exprese la voz ciudadana crítica.

Ayer sorpresivamente no hubo quorum en la sesión ordinaria y extraordinaria. Los cartistas querían demasiado formar fila para succionarle los calcetines en vivo y en directo al “Patrão”.

Pero hicieron una especie de “cepillada libre” que hasta incluso fue televisado por TV Cámara.

Por poco no le “canonizaron” a su “Patrão”. Encima, se enojaron con los diputados colorados disidentes y de la oposición porque no se quedaron a escuchar las zalamerías de bajo nivel literario.

Algunos perifoneros y saltimbanquis se enojaron incluso con un sector de la prensa porque no le dieron ñandeko “el destaque” a la decisión de EE.UU. ¡Ha upéi! Hasta ahora por lo menos estamos gozando de la libertad de prensa. ¿Quién les reclamó publicación acerca de “Los sobres del poder?

Para Patria tampoco había represión policial de la policía stronista, torturas de opositores, desapariciones... hasta el clima estaba controlado.

El “enamorado” de Petropar es incapaz o su jefe “Pinocho” Peña no tiene ningún interés en solucionar el grave problema de los cañicultores.

En cambio, le pusieron mucho interés al combustible qatarí que supuestamente iba a traer el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Los cañicultores son nivel 5 y el qatarí nivel 1. ¿Más claro podemos ser?; no podemos, ¿verdad?

Por fin cayeron varios “zorros grises” de Asunción que los viernes y sábados, especialmente, deambulan por las zonas de los shoppings: Aviadores del Chaco, Santa Teresa y Mariscal López.

Con total impunidad inventaban infracciones de tránsito para “desplumar” a los conductores y especialmente a turistas. ¡Una verdadera vergüenza!

La Senatur todos los días lanza videítos promocionales del país, pero no sirven para nada si estos “zorros grises” asuncenos, bajo administración colorada cartista, le hacen pasar malos ratos a los turistas.

¿Quién va a querer venir a turistear al país con esta clase de funcionarios municipales? Pierden los comercios, restaurantes, etc. y el país queda con una mala imagen por culpa de estos impresentables.

Cuentan los que saben que hay un clan en Lamber City que opera políticamente a favor del “matrimonio real” con inodoro inteligente.

Dicen que están muy bien ubicados en el MEC con lindos salarios que superan los G. 23 millones. El esposo de una de las privilegiadas pasó de la ANDE a la alicaída Dirección de Correos.

*****

Y hablando de Correos, su directora Nidia Rosa López está imputada por los “detergentes de oro” igual que “Nenecho”. Pero sigue en el cargo.