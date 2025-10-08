*****
Varios ciudadanos “comunachos” fueron procesados y expuestos públicamente por situaciones mucho menores. Pero con “Pinochito” Orué cambiaron las reglas parece: Para el poder bank todo y para el resto de los mortales la ley. Es la Carta Magna de “Horror Colorado”.
*****
Con seguridad, no pasará nada hasta el 15 de agosto de 2028, fecha en que termina el “reinado” de los bank. Pero ojo: vinieron para quedarse a menos que en las urnas se exprese la voz ciudadana crítica.
*****
Ayer sorpresivamente no hubo quorum en la sesión ordinaria y extraordinaria. Los cartistas querían demasiado formar fila para succionarle los calcetines en vivo y en directo al “Patrão”.
*****
Pero hicieron una especie de “cepillada libre” que hasta incluso fue televisado por TV Cámara.
*****
Por poco no le “canonizaron” a su “Patrão”. Encima, se enojaron con los diputados colorados disidentes y de la oposición porque no se quedaron a escuchar las zalamerías de bajo nivel literario.
*****
Algunos perifoneros y saltimbanquis se enojaron incluso con un sector de la prensa porque no le dieron ñandeko “el destaque” a la decisión de EE.UU. ¡Ha upéi! Hasta ahora por lo menos estamos gozando de la libertad de prensa. ¿Quién les reclamó publicación acerca de “Los sobres del poder?
*****
Para Patria tampoco había represión policial de la policía stronista, torturas de opositores, desapariciones... hasta el clima estaba controlado.
*****
El “enamorado” de Petropar es incapaz o su jefe “Pinocho” Peña no tiene ningún interés en solucionar el grave problema de los cañicultores.
*****
En cambio, le pusieron mucho interés al combustible qatarí que supuestamente iba a traer el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.
*****
Los cañicultores son nivel 5 y el qatarí nivel 1. ¿Más claro podemos ser?; no podemos, ¿verdad?
*****
Por fin cayeron varios “zorros grises” de Asunción que los viernes y sábados, especialmente, deambulan por las zonas de los shoppings: Aviadores del Chaco, Santa Teresa y Mariscal López.
*****
Con total impunidad inventaban infracciones de tránsito para “desplumar” a los conductores y especialmente a turistas. ¡Una verdadera vergüenza!
*****
La Senatur todos los días lanza videítos promocionales del país, pero no sirven para nada si estos “zorros grises” asuncenos, bajo administración colorada cartista, le hacen pasar malos ratos a los turistas.
*****
¿Quién va a querer venir a turistear al país con esta clase de funcionarios municipales? Pierden los comercios, restaurantes, etc. y el país queda con una mala imagen por culpa de estos impresentables.
*****
Cuentan los que saben que hay un clan en Lamber City que opera políticamente a favor del “matrimonio real” con inodoro inteligente.
*****
Dicen que están muy bien ubicados en el MEC con lindos salarios que superan los G. 23 millones. El esposo de una de las privilegiadas pasó de la ANDE a la alicaída Dirección de Correos.
*****
Y hablando de Correos, su directora Nidia Rosa López está imputada por los “detergentes de oro” igual que “Nenecho”. Pero sigue en el cargo.