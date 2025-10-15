*****

Esto definitivamente no es casual.

Al “Patrao”, a “Pinocho” Peña y a “Horror Colorado” parece que les asusta la transparencia. ¿Qué más quieren esconder? ¿Qué se traen entre manos? Como dice un refrán: El que nada debe, nada teme.

“Pinocho” seguramente ya piensa en el 2028 cuando entregue el dulce poder. ¿Cómo dibujará su DD.JJ.? ¿Qué magia hará para explicar su mansión en San Ber, los “sobres” y sus vínculos con “los amigos bank”.

Esta es una de las grandes preocupaciones de “Horror Colorado”: perder el poder en el 2028. Esa sí será una “significativa” derrota.

En Itaipú comenzó la desesperación de “Lucho” Zacarías Irún. Tiene que ganarle sí o sí al equipo político de Miguel Prieto, con o sin VAR.

Ojo que se vota con papeletas y cualquier cosa puede ocurrir el 9 de noviembre próximo.

Uno de los “soldados” ya salió a tirar audios amenazantes a funcionarios de la binacional. Les obliga a votar a favor del candidato colorado; de lo contrario, podrían perder sus cargos sin importar la antigüedad, señala uno de los mensajes atribuidos a un militar retirado de apellido Florenciáñez, exoviedista y actual cartista rabioso.

El vocero de “Lucho” Zacarías, un tal Rodríguez Tornaco, salió ayer a intentar defender -sin éxito- a su jefe. Dijo que ñandecó no hace campaña política. Mooopio. Con ese cuento, a otra parte.

Pero como vocero de Itaipú se aplazó y se vistió de “hurrero” cuando dijo que en la binacional hay un Código de Ética y bajo ese reglamento se le expulsó al funcionario Gerardo Soria. Lo que no contó es que Soria es colorado de Añetete y aliado de Mario Abdo Benítez.

Veremos si el reglamento que invoca el Tornaco este se aplica también a un cartista como el capitán (SR) Carlos Florenciáñez. ¿O los de Honor Colorado tienen fueros en la binacional? Parece que sí.

Simpático es el titular de la Senad, Jalil Rachid. Cuando se le insiste sobre el caso Lalo Gomes, dice que necesita un acta o documento. ¿Quién pico va a dejar por escrito algo así? Los chats son muy claros.

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), forzosamente abrió gua’u una investigación preliminar a la sobrina de Lalo, Lizany Solís Gómez, complicada por los chats. Pero la Fiscalía está en silencio. Eso es preocupante.

En el Senado dejaron sin quórum la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se estaba tratando el proyecto de ley sobre protección a periodistas. Definitivamente no les interesa. Gravísimo.

En un par de meses se produjeron tres atentados contra periodistas en una sola ciudad: Lambaré.

Ahora gua’u el neocartista Nakayama habla a favor de los periodistas. En su tuit de semanas atrás defendía a los saltimbanquis.

A toda costa están queriendo instalar que “Pinocho” se anotó un “porotazo” con su viaje a Egipto. De colado se fue y sin arte ni parte. Es más, ni siquiera comunicó en tiempo y en forma al Congreso, como exige la Constitución Nacional.

Se salva porque el cartismo maneja el Congreso como una sucursal del “quincho”.