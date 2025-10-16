*****

Aplazaron por 15 días el proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y la iniciativa que busca restituir el voto secreto para que el impacto no sea tan grosero.

Pese a que se produjeron tres casos graves en las últimas semanas, y en una misma ciudad: Lambaré, los cartistas no vieron urgente la aprobación de la protección a periodistas. Es más, hoy se cumplen 11 años del asesinato del periodista de ABC Color, Pablo Medina, ocurrido en Villa Ygatimí (departamento de Canindeyú), cuyos sicarios tenían fuerte vinculación con políticos colorados.

Hasta el momento, los cartistas no explican por qué se oponen a la iniciativa y en los pasillos hablan de un tecnicismo legislativo. Deberían ser bien claros porque se comportan como unos totalitarios que odian la prensa y las ONG que critican el poder.

El “ario” con tal de ganar protagonismo hizo de vuelta el ridículo ayer. Su argumento es que los periodistas no pueden ser ciudadanos de primera categoría. Y aquí viene la pregunta: ¿Los que no devuelven la plata del Estado, de qué categoría son?

La iniciativa de restituir el voto secreto en la Corte Suprema de Justicia fue presentada por los cartistas Natalicio Chase, “Trato apu’a” Ovelar y el liberocartista Edgar López. La pregunta es: ¿fue una iniciativa de los tres legisladores o vino una “orden superior” del “quincho” o del edificio de Sajonia.

Difícilmente se les ocurra a los tres una propuesta como esta porque en teoría no les generan votos. Pero si la orden provino del comando o del “quincho”, sí tiene sentido. Se están “blindando” para algo.

Este sábado se recuerda un aniversario más de la gesta revolucionaria del 18 de octubre. El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) instó a sus correligionarios a recuperar la mística liberal.

La tarea que propone Aguilera será muy difícil porque algunos ya cruzaron el Rubicón y difícilmente vuelvan a sus orígenes “próceres” como “Pinocho” Peña, el “ario” Amarilla, Nakayama, Édgar López, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera, “Pakova” Ledesma, etc.

Ni hablemos de los ñembo liberales que se convirtieron en saltimbanquis. Esos son los más rabiosos.

Por ejemplo: están enojados porque productores o médicos se manifiestan por mejores condiciones de trabajo, pero no se indignan por los seccionaleros y nepobabies que ganan mucho más y no aportan absolutamente nada al país.

Varios analistas económicos que merecen credibilidad coinciden en que la ciudadanía perdió poder adquisitivo y que la clase media está retrocediendo.

En síntesis: no estamos para nada mejor, tal como prometió en la campaña política el equipo de “Horror Colorado” con el “Pinocho” Peña a la cabeza. Ergo: Estamos frente a una estafa electoral.

Ya pasaron dos años y dos meses de gobierno y hasta el momento solo “los amigos bank” están mejor. Y esa no fue la promesa en campaña.

La cuestionada Conatel, dirigida por un seccionalero, llamó a licitación pública para el otorgamiento de licencias del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) en diferentes localidades.

Cuentan los que saben que servirá para dar soporte al medio de los “amigos del poder”. Así dicen.