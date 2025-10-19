******

A pedido de la fiscalía, un juez desestimó la denuncia contra el “Patrão” y en breve Camilín se vestirá de Santa Claus para decirle a “Pinocho” Peña que la actualización de su declaración jurada está “perfecta”. Por tanto, la Contraloría no lo va a investigar.

******

Cuentan los que saben que con tal de llegar a la Corte, Camilín es capaz de “canonizar” a “Pinocho” en el futuro informe que saldrá del ente de control.

******

Sería luego raro que la Contraloría, que se convirtió en un “florero” con este gobierno, pueda hacer algo contra los mandamases del país.

******

No olvidemos que, a principios de este año, la Fiscalía desestimó la denuncia de la supuesta vinculación del avión iraní-venezolano con los cigarrillos producidos por Tabesa y su presunto vínculo con el objetivo de financiar actos de terrorismo.

******

Sospechosamente, a todo trapo están “limpiando” todo, pensando en un futuro incierto como el 2028.

******

Mientras tanto, el TSJE lanzó una sospechosa licitación para alquilar máquinas de votación para las municipales de 2026. Lo llamativo es que otorgan un plazo muy breve.

******

O sea, “Horror Colorado” controla todo.

******

Este miércoles, el Senado cartista “matará” la transparencia pública y favorecerá a los corruptos que siempre buscan ocultar sus datos.

******

Optarán por la versión “más benigna” pero aún así representa un retroceso. Incluirá casos emblemáticos como los “nepobabies”, las planillas con salarios, los gastos de los viajes de los legisladores, requerimientos sobre informaciones específicas relativas a su función, si poseen títulos universitarios, etc.

******

Es muy probable que “Pinocho” Peña promulgue el proyecto de ley porque está demostrado que no solo no le interesa la transparencia pública sino que le molesta bastante.

******

Y unido a esto, le irrita sin disimulo el trabajo periodístico que saca a la luz pública lo que él hace desde el poder, los movimientos de sus cuates del movimiento político y sus “amigos bank”.

******

En los foros se presenta como un gran demócrata y hasta se jacta de la transparencia pública. Pero su gobierno convirtió en un “florero” a la Contraloría y puenteó varias veces a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que no le fiscalicen millonarias contrataciones de sus “programas estrella”, que benefician a sus amigos que estacionan libremente en el “quincho”.

******

El embajador “mala leche” había dicho que Paraguay está peleando para frenar el avance del “neocolonialismo chino” en el país. ¿A qué chinos se refiere? ¿Al que ganó la licitación de los pupitres y le prestaba el avión a “Pinocho Peña? Este oriental sí que avanzó bastante y hasta hizo negocios con el gobierno cartista. No vemos ningún combate aquí.

******

La “mega” firma de Salta, Argentina, que ganó la licitación 5G de Conatel, tiene una oficina vacía. Por lo visto tiene un buen “padrino”.

******

El comandante Sostoa comenzó con la cacería de brujas en el REP. Se jacta de supuestas “amistades” para identificar quién reveló el “pecheo” a uniformados.

*****

Antes de andar detrás de eso, al jefe de Seguridad de “Pinocho” debería preocuparle en dar explicaciones sobre el uso particular de la nueva camioneta negra blindada del REP.