******

Algunos tratan de ponerse bien pero de boca para afuera, con excepción de “Gargamel”, a quien le nace sin esfuerzo el “cepillerismo” nivel stronista.

******

La narrativa de “Horror Colorado” consiste en repetir que las publicaciones de las supuestas inconsistencias de sus declaraciones juradas forman parte de un ataque mediático... ñandecó.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ciudadanía democrática cree que es un problema “cosmético” y si la Fiscalía revisa con ojos críticos y objetivos hasta puede ser un caso penal.

******

La Contraloría de Camilín (ANR, HC), convertida en “florero” por el cartismo, ya sabemos cómo piensa. Piensa en fábulas para no ver la realidad o para esconder su servilismo.

******

Y conste que es el “guardián” gua’u del uso de las finanzas públicas. Pero ahora parece que ya no tiene tanto trabajo más que regar “las planteras”, que abundan en la excasa de Hugo De Jesús Araújo, con la esperanza de llegar al edificio de Sajonia.

******

Panamá es otro destino importante para la política exterior de “Horror Colorado”. De hecho que “Pinocho” está por allá. Eso de que va a fortalecer la relación bilateral es la vieja poesía de la Cancillería. Todos repiten lo mismo.

******

Pareeece que se fue a buscar “papeles”.

******

Indefendible es la gestión de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán. La situación de los hospitales públicos da pena.

******

Los cartistas no dicen nada sobre el tema. ¿O no se van a los hospitales –porque con seguridad no necesitan– o se hacen de los ñembóta? Los parlamentarios y otras altas autoridades deberían conocer la realidad de la gente, de lo contrario cómo gobernarán.

******

Así como le pasan fotos de camisas, relojes y calzados “chetos” a “Pinocho”, la Barán le puede poner también al tanto de la realidad nacional a su jefe. Pero a ambos no les interesa. La realidad está a la vista.

******

En IPS también denuncian falta de fármacos para diabetes, hipertensión y dolores crónicos. Y ahora anuncian que sus reservas se extinguirán en el año 2047, si no se hacen reformas profundas.

******

Estamos viviendo una época al estilo Terminator. Pero en este caso no luchamos contra las máquinas sino contra los “amigos bank”.

******

Este gobierno declaró so’o el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Solo ellos están mejor, con sus programas “estrella”.

******

Cuando comience el periodo electoral el equipo de “Horror Colorado” comenzará de vuelta a hacer giras, visitas a lugares humildes, promesas rimbombantes, bla, bla, bla. Seguirán así hasta que los electores les castiguen en las urnas.

******

Y mientras tanto siguen los casos de sicariato en Pedro Juan Caballero. ¿Dónde están los policías que eran tan guapos frente a los manifestantes de la Generación Z?

******

Como si no hubiera problemas en el país, ayer en Diputados no hubo sesión. Un grupo fue de paseo a China Continental y el otro a Ginebra. Mientras tanto, la legisladora Vega y actual primera dama de Petropar festejaba su cumpleaños.

******

Solo las flores que le enviaron Eddie y sus admiradores hicieron quorum.