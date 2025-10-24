*****

Y, coincidentemente, el banco “amigo del poder” se ubica en primer lugar en recepción de fondos estatales en dólares. Si no era él quien ocupaba la silla de los López esto no iba a ser posible... jamás.

*****

Había sido que de ahí viene la frase: “Vamos a estar mejor”. “Pinocho” pasó al frente sin dudas. Los de “Horror Colorado” no fueron honestos en su campaña electoral. El mensaje, había sido, no era para toda la ciudadanía sino solamente para ellos.

*****

Con razón la obsesión por el poder. Buscan eternizarse en los cargos porque les resulta muy rentable, según estamos viendo. Es la industria sin chimenea que más éxito tiene en el país.

*****

La “megaobra” fogoneada por el gobierno del “Patrao” y de “Pinocho” Peña sube cada vez más de presupuesto. Comenzó con US$ 180 millones y ahora llega a US$ 480 millones, vía adenda y sin licitación pública.

*****

Luqueños, aregüeños e itaugüeños están “en pie de guerra” por esta obra porque también fueron ignorados por “Pinocho” y la ministra que no puede bailar la Bamba. Algo huele mal como en los demás “programas estrella” de este gobierno.

*****

“Pinocho” habla y habla de transparencia en los foros internacionales, donde nadie le va a poder refutar, pero realmente su gobierno convirtió en “florero” órganos como la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones.

*****

Hasta la actualización de sus declaraciones juradas presenta una serie de dudas. Veremos qué dice la Contraloría de Camilín. Hasta el momento se percibe que tiene ganas de “canonizar” al que sabemos porque su meta es llegar al Palacio de Sajonia.

*****

Ayer se borró Orué. Ñandecó está de permiso. Huyó olímpicamente de la reunión con los cebolleros y demás productos frutihortícolas.

*****

Como réfere bombero le iban a retar los productores. Cuentan los que saben que Orué está haciendo show para agradar a su jefe e intentar anotarse como candidato a senador para el siguiente periodo. Así dicen.

*****

Hay una feroz pulseada entre cartistas y la oposición. Ahora ambos sectores niegan que recibieron “petrodólares” de Hugo Chávez.

*****

Esperanza llamativamente rechazó la felicitación para María Corina Machado, electa premio Nobel de la Paz nada más y nada menos, mientras que “Pinocho” Peña restableció relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, desconociendo su carácter de dictador.

*****

El intendente cartista de Asunción, un tal Luis Bello, poco o nada está haciendo por la ciudad, tras la renuncia del imputado “Re-Necho”. Ni la recolección de basura puede hacer bien.

*****

Más de la mitad de los camiones son alquilados y varias unidades de transporte se depositan en el “cementerio” de chatarras.

*****

Varios barrios están abandonados y sucios porque la cobertura del servicio de recolección de basura es ineficiente. Si le sumamos la ausencia de los “zorros grises” en las calles para dirigir el tránsito en lugares clave, estamos en una ciudad “fantasma”.

*****

El exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas (ANR, HC), junto a Dalia López y “Macho”, se volvieron “invisibles”. Allanaron la residencia de Cárdenas para capturarlo pero no le encontraron. ¡Qué raro! porque los vecinos le ven regando las plantas.