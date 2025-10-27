*****

El inquilino del Palacio de López solo espera salir del país otra vez; ya llegó a hacer 55 viajes desde el 15 de agosto de 2023.

*****

Su próximo tour será para estar en la Cumbre América Latina - Unión Europea, en Santa Marta, Colombia, el 9 y 10 de noviembre.

*****

En las paradisiacas playas de Santa Marta, Pet va a despejar su mente porque está muy estresado, comentaron desde su círculo áulico. Al parecer los sobres le preocupan un poco.

*****

Un amable lector comentó que le da la razón a la senadora Lilian Samaniego cuando afirmó que el país crece económicamente pero el ciudadano, no. Dijo que esa situación se constata al salir a la calle, en los mercados y supermercados.

*****

También, al amable lector le llamó la atención la actitud desesperada de los perifoneros del quincho, que afirman a pie juntillas que el ciudadano está mejor.

*****

Cierto perifonero saltimbanqui se tiró de los pelos porque Lilian sostuvo que no estamos mejor. Dicen que llamó a un conocido economista que le mostró los números y la realidad. ¡Le salió el tiro por la culata!

*****

Vamos a ver si KachiBachi cumple su palabra en incluir para la sesión ordinaria del miércoles el proyecto de ley de datos personales y por sobre todo su promesa de ratificarse en la versión del Senado.

*****

Latorre retrasó el envío del proyecto al Senado, que en última vuelta debe definir si es que protegen las leyes de transparencia o tiran todo al tacho respecto al logro del derecho humano de acceso a la información.

*****

Tampoco sería extraño que el cartismo y sus aliados maniobren con discursos grandilocuentes a favor de la transparencia y digan que ratificarán la versión del Senado, para que en el momento de la votación no alcancen los 23 votos y terminen aprobando la versión elaborada en la Cámara de Diputados.

*****

Cualquiera sea la versión que apruebe el Senado, quedará por ver si Peña sanciona o veta la ley. Con esto también estará matando la ley que durante años fue emblema del patrón. Se hacen los transparentes con una ley y luego aprueban 20 para inutilizarla.

*****

Pinta mal la alianza opositora en Asunción para el 2026. En lugar de aprovechar en marketing a su favor el desastre que dejó Nenecho, todavía no define quiénes serán precandidatos; no se sabe cómo van a elegir a su postulante único (interna, encuestas) y ya se adelanta que el PLRA y Cruzada tendrán lista propia... en fin.

*****

Hoy los popes de la Justicia Electoral tienen que ir al Senado a explicar por qué siempre ponen requisitos que casualmente siempre benefician a los “ex” socios de Santi Peña.

*****

Hay 35 millones de dólares y el control de los resultados en las municipales, como razones para que los cartistas quieran darle este negocio al banco de la mascota.

*****

Ya pueden actualizar su eslogan de campaña a “vamos a estar mejor, todo será ueno”.

*****

Los senadores y diputados se estarán frotando las manos con la versión de Presupuesto que quieren aprobar. El año pasado le dieron aumentazos a sus funcionarios y para no quedar atrás ellos mismos se autoaumentaron sus salarios como buenos patrones del mal. Veremos con qué sorpresa nos encontramos en el presupuesto del año que viene.