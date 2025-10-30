******

Lástima que el pueblo paraguayo no ve el resultado de sus oraciones a Dios. Las “bendiciones” solo llegan a sus “amigos bank”.

Probablemente por sobre todas las cosas, busca algo de paz luego del descubrimiento de los “sobres” con “cash” que aparecieron en su “quincho”.

No hay pastor evangélico ni apóstol que pueda solucionar estos “pecados presidenciales”.

El Cash este le rezó bien fuerte también al titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), quien se arrodilló incluso. Parece que es el candidato para el 2028. Al menos, tiene “la bendición” de este grupo.

Cuentan los que saben que ayer se armó reverendo guarará en la Muni de Areguá. Parece que al N° 1 de la comarca le atropelló la “neponovia” porque estaría envuelto en un triángulo, que no es precisamente de las Bermudas. Nivel Laura en América era el tema.

Después de la trifulca, tuvieron que comprarle una camisa nueva al lord mayor para salir de la oficina. Así dicen.

El candidato a intendente colorado Roberto González Vaesken le tiene a un ñembo jefe de prensa o marketing de nombre David Báez. Este chico tiene un ego estratosférico nivel zacariista.

Ayer corrió el rumor de la renuncia a la candidatura de González Vaesken y con toda la prepotencia del mundo escupió “rabia” por todos lados. Le dejó muy mal parado al candidato de la ANR de Ciudad del Este, que ya viene golpeado por su orfandad popular.

El cartismo en el Senado pateó para adelante varios temas conflictivos como la sospechosa devolución del voto secreto para los ministros de la Corte, el proyecto de protección a periodistas y defensores de DD.HH. y la propuesta sobre datos personales.

Tiene toda la pinta que en medio de pan dulce y sidras aprobarán estas iniciativas como se les antoja. Si le creíamos a “KachiBachi”, ayer ya tenían que sancionar Datos Personales, con la versión Senado.

Confirmado: No les gusta mucho la transparencia.