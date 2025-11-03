*****

Entre los “ñembo autoritarios” está Pinocho Peña, que no esconde sus ínfulas de dictador, pese a que no pasa siquiera de remedo de Presidente.

¡Ojo! que sea un aprendiz de tirano no significa que no hay que tener cuidado. Ya demostraron que algo que con afán intentan emular de Stroessner es utilizar el Estado como “garrote” para los enemigos y por otra parte como sustento de sus negocios personales.

Santi debería cambiarse el apellido por “Pena”, ya que eso es lo que da al ser un “saltimbanqui” de la política. Primero se pasó de liberal a colorado, aparentemente es politeísta y a estas alturas no extrañaría algún otro paso imprevisto con tal de lograr sus objetivos.

Y conste que hizo campaña con el eslogan de “Dios, Patria y Familia”, sin embargo hasta ahora ha demostrado endio$ar los lujos; el quedarse poco en su Patria y aún estando en ella, opta por ignorar la realidad, y tal vez lo único que sí ha “sobre-puesto” a todo, es a la familia y sus “b...uenos amigos”.

Coincidentemente con Halloween, Emily se disfrazó de “Mandrake” para que sus fiscales quitasen “de la galera” una imputación para “garrotear” e intentar acallar a ABC, algo que ya hizo Stroessner en su momento y aún así no logró silenciar la verdad.

Definitivamente abundan en Fiscalía los “Mandrakitos” que hacen magia para perseguir a los que incomodan al Poder, pero que se hacen humo a la hora de buscar justicia por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y del coronel póstumo Guillermo Moral.

El mamotreto de imputación de la Fiscalía intentando apretar a ABC no llega ni a truco de magia barato, como esos donde sacan del sombrero una “paloma”.

Solo que en este caso, sería una mezcla entre una paloma mensajera ya que el primer objetivo sería hacer llegar el mensaje para que se callen las críticas, y una paloma de iglesia, es decir, su único objetivo es intentar ensuciar a alguien.

Dicen que los colorados pretenden poner “toda la carne al asador” para las elecciones municipales del próximo 9 de noviembre en Ciudad del Este. Si eso no funciona, no se descarta que lo que termine en el asador sean las papeletas, tal como confesó Calé, que hicieron una vez con Argaña en las internas del 92.