Esta es la ley que les gusta a los funcionarios públicos que viven a espalda del pueblo o quieren seguir ocultando sus fechorías.

“Pinocho” de tanto en tanto se muestra gua’u devoto de la transparencia y el acceso a la información. Según los cartistas, este fue un invento del “Patrão”: Lo público es público.

Pero la coherencia justamente no es la mayor de las virtudes del gobierno de “vamos a estar mejor”.

Según el ministro “primazo”, “Pinocho” va a promulgar la nefasta ley de Datos Personales. Sería una sorpresa si llega a vetar. Su discurso va por un lado y su gestión política por otro.

Un anuncio de nivel casi apocalíptico recorre el país: para los festejos de fin de año va a escasear la costilla vacuna, ergo el precio subirá a las nubes.

¡Qué bárbaro! Y pensar que prometieron que “íbamos a estar mejor”. El pueblo ya no podrá comer costilla mientras el club selecto de “amigos del poder” vive a costilla de la gente.

Ayer “Pinocho” promulgó la ley que beneficia solo a los funcionarios públicos, vinculados a los descuentos compulsivos como parte del esquema de la mafia de los pagarés. ¿Por qué se entusiasmó con este proyecto? Porque en las instituciones públicas están sus electores.

¿Se preocupa “Pinocho” de los estafados también del sector privado? ¿Castigará a los funcionarios públicos vinculados a estos descuentos?

Hoy se instala gua’u la Junta de Calificaciones de la Policía Nacional. Cuentan los que saben que es apenas un formalismo porque ya está la lista de buena fe de los propuestos para el ascenso.

Ojo que la denuncia de “Lacre” Núñez contra el ministro Riera es muy fuerte. Le acusó de llevar dinero en canastas.

El candidato zacariista y Añetete de Ciudad del Este, Roberto González Vaesken, evitó hacer cierre de campaña para no evidenciar su orfandad.