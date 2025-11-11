*****

Sencillo es el tema: al clan ZI ya no lo quieren ver ni en fotos, y los esteños reaccionaron contra los abusos cartistas y el “engorde” del patrimonio con la mansión de San Ber, los “pupitres chinos”, “hambre cero”, los “amigos bank”, “sobre” todas las cosas, etc.

*****

“Pinocho” ayer intentó minimizar la catastrófica derrota, pero es uno de los “mariscales” porque permitió el uso de una binacional –en un 50% de todos los paraguayos– para apoyar una candidatura política colorada.

*****

Que no nos vengan a decir que por iniciativa personal de “Lucho” Zacarías se “potenció” a González Vaesken con las turbinas. Claro que tuvo el guiño del “quincho” I y II, del comando cartista, etc. Y así les fue.

*****

Si “Lucho” sigue en la binacional, es porque “Pinocho” teme que cante más que Luz. Pero cuentan los que saben que ya se está probando su traje el “Tendota”. Así dicen.

*****

Si “Horror Colorado” busca más derrotas, la Rocío Abed debe seguir como líder de bancada en Diputados y Javier “Capibara” Irún como presidente de una de las comisiones más importantes del Senado.

*****

Mujica y Prieto deberían agradecerle al contralor Camilín Benítez, quien les hizo un gran favor al solicitar la intervención de la Muni de CDE. Antes que sacarles de carrera, provocó que la ciudadanía esteña reaccione ante el abuso de poder cartista. Lo mismo ocurrió con Kattya González.