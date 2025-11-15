*****

Obviamente y por sobre todas las cosas, negó la predilección hacia la firma de su cuate, “el Pelado”. Y otra vez, no perdió la oportunidad de acusar jeýma a nuestro medio.

Por lo visto sigue el pirevai presidencial por la dura paliza que ligaron en Ciudad del Este, pese a que apostaron hasta “las turbinas” para ganar.

Peña va sumando sobrenombres a su larga lista de apodos. Ahora le bautizaron como “el caballo de Troya de la oposición”. ¡Qué duro!

Encima le tiembla el pulso para rajarle de Itaipú a “Lucho” Zacarías. Pasa que este muchacho guarda muchos secretos de las licitaciones de “programas estrella” como los “pupitres chinos”. Si le sacan, cantará más que Luis Miguel.

¿La Fiscalía ya se enteró de que hay denuncias muy graves de supuesto cobro para lograr ascensos en la Policía Nacional? Vale la pena investigar así como los bienes del comandante Carlos H. Benítez.