A pesar de que cada vez estamos peor, “Pinocho” hoy festejará “su fecha feliz”, rodeado seguramente de sus cuates bank, “el Pelado”, “el chino”, el clan Zacarías Irún y demás “chupamedias” que no faltan.

El regalo que no va a recibir es el calor popular. Eso no se compra ni se decreta por ley.

Los cartistas están “en pie de guerra” contra una de las protegidas de “Pinocho”: la ministra de Obras Públicas. Las rutas y el transporte público en pésimo estado y ella recitando poesías y culpando al gobierno anterior.

Los que a boca llena calificaban de “lacayos” a todos los que criticaban el modelo totalitarista del “Patrão”, hoy alegremente se sacan fotos en Washington. “Icambiante la política”, decía un político tradicional colorado.

El narcoestado sigue amenazando la democracia paraguaya. Esto lo advirtió también Mons. Ricardo Valenzuela. Por eso es que “Pinocho” no se va a Caacupé en su día.