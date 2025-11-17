*****

La gente ya no se calla y no sería de extrañarse que sea reprendido por la gente que sigue reclamando mejor asistencia en salud, educación y también por los altos precios de la canasta básica.

*****

Trato Apu’a, días atrás, fue a discursear en el Partido Colorado, mucho más cómodo para él que en una universidad donde podría ser escrachado.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enseñó, supuestamente, a legislar a jóvenes e hizo un simulacro de una sesión del Congreso. Lo simpático es que le llovieron críticas. Algunos le señalaron que lo que él puede enseñar mejor es cómo hacer tratos apu’ases en las elecciones.

*****

Muchos senadores, encabezados por KachiBachi, esta semana vendrán con el efecto del ‘jet lag’ tras su viaje a los Estados Unidos. Es el mismo grupo que se pasó despotricando contra EE.UU. cuando el patrón fue declarado “significativamente corrupto”.

*****

El estudio del proyecto del senador Villalba para transparentar ascensos en la Policía Nacional pasará, al parecer, para el año que viene. En las comisiones del cartismo no hay mucho ánimo para tratar.

*****

Justo ahora que el senador comisario acusó al comandante de enriquecerse ilícitamente. No solo pidió a Contraloría investigar la correspondencia de bienes del comandante, sino también de Riera.

*****

La autodenominada “perrita de Cartes” para evitar perder el privilegio de los “cheesecakes” de la binacional cepilleó a full a Santítere por su cumpleaños.

*****

Notable. La parlamentaria esteña fue una de las pocas personas que se acordaron de saludar al mandatario, salvo uno que otro intendente centralino.

*****

La madrina del norte está furiosa con la ministra “Ña selfie” por reunirse con su archirrival. La amenazó con salir a las calles con su tropa si no se retracta.

*****

Lamentable: mientras los abuelitos hacen huelga para cobrar sus haberes jubilatorios, los directivos de la Caja Municipal de Jubilaciones pidieron “recategorización” de dieta.

*****

Estos chupasangres cobran millones y ahora piden todavía más, alegando que les corresponde por ley. ¿Y los jubilados? Bien, gracias.

*****

Ahora empieza la batalla discursiva entre opositores y oficialistas. Ya activaron su modo campaña, así que no se extrañe la ciudadanía si ve por las calles algunos caraduras en busca de votos.

*****

El Partido Colorado no tiene nada de “Bello” en su administración cada vez más desastrosa. Las calles de varios barrios de Asunción se volvieron un vertedero, y ni hablar del centro que es el fiel reflejo de una ciudad en ruinas y maloliente.

*****

Los partidos de oposición tienen el desafío de superar sus diferencias y llegar unidos para la elección de 2026. De lo contrario, se impondrán los de siempre, pese a la desastrosa gestión de Nenecho.

*****

El intendente de San Ber es otro que se arrodilla al patrón sin necesidad, como muchos otros que llegan al poder con votos de la gente y luego, sin asco, obedecen órdenes del títere, aunque lo nieguen.

*****

Lo de San Ber es un golpe no solo para los empresarios que se preparan todo el año para apostar en dos meses a la capital del verano, sino también para miles de pobladores y de otras ciudades aledañas a quienes se da una fuente de trabajo. ¿Será que el intendente está midiendo bien lo que hace?